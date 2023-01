Die US-Regierung hat klargemacht, dass die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht vom Tisch sei. Laut UNHCR muss sich Europa auf wieder mehr Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

UNHCR: Europa muss sich auf wieder mehr Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen

Angesichts des zunehmenden Drucks der russischen Armee im Osten der Ukraine muss sich Europa nach Ansicht von UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi wieder auf mehr Flüchtlinge aus dem Kriegsland einstellen. "Jede Verschärfung des Krieges bedeutet das Risiko neuer Flüchtlingsbewegungen", sagte der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR). "Wir müssen uns darauf vorbereiten." "Jedes Mal, wenn die Kämpfe sich verschärfen, wollen die Menschen sich natürlich in Sicherheit bringen", sagte Grandi. Dies sei auch schon so gewesen, als sich die Kämpfe um Mariupol und Cherson verstärkt hatten. Angesichts der jetzigen Entwicklung im Osten der Ukraine appellierte der UNHCR-Chef an die Regierung in Kiew und auch an die Nachbarländer: "Seien Sie bereit, bereiten Sie sich auf alle Eventualitäten vor."