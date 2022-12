Die russischen Besatzungsbehörden sollen begonnen haben, das Theater von Mariupol abzureißen. Im März waren dort laut Kiew Hunderte Menschen bei einem russischen Angriff getötet worden. Die Ökonomin Schnitzer wirbt für längere AKW-Laufzeiten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Steinmeier: "Friede noch nicht greifbar"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Bürgerinnen und Bürgern angesichts des Kriegs in der Ukraine für ihre Mitmenschlichkeit gedankt und trotz der Krise zu Zuversicht fürs nächste Jahr aufgerufen. Er wisse, wie viel diese Krise allen abverlange, dass viele sich einschränken müssten, sagte Steinmeier in seiner diesjährigen Weihnachtsansprache.

Er sei dankbar für die Mitmenschlichkeit und Liebe, die Flüchtlinge aus der Ukraine erlebten, sagte Steinmeier weiter. Er wolle zudem allen danken, die sich in diesem Jahr für andere eingesetzt hätten. Sie würden dabei helfen, "das Leben für andere ein wenig heller zu machen".

Der sehnlichste Wunsch angesichts des brutalen russischen Überfalls auf die Ukraine sei wohl der Wunsch nach Frieden. "Aber dieser Friede ist noch nicht greifbar", sagte Steinmeier. Es müsse ein gerechter Friede sein, der weder Landraub belohne noch die Menschen in der Ukraine der Willkür und Gewalt ihrer Besatzer überlasse, ergänzte er in seiner Ansprache, die am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird.