Der ukrainische Vize-Außenminister Melnyk hat die Bundesregierung aufgefordert, eine europäische Allianz zur Lieferung von Leopard 2-Panzern anzuführen. Der israelische Geheimdienst warnt vor neuen iranischen Waffenlieferungen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Am Freitag muss nun noch das US-Repräsentantenhaus zustimmen, was aber als sicher gilt.

Das Ukraine-Paket umfasst rund neun Milliarden Dollar für militärische Hilfe und knapp 16 Milliarden Dollar für wirtschaftliche und humanitäre Hilfe. Zudem sind zwölf Milliarden Dollar eingeplant, um nach Lieferungen an die Ukraine die Munitionsbestände und Lager des US-Militärs wieder aufzufüllen. Weitere sieben Milliarden sind für zusätzliche Aufwendungen der US-Truppen in Europa vorgesehen.

Der US-Senat hat als erste Parlamentskammer den neuen US-Haushaltsentwurf passieren lassen. In dem Etat über 1,7 Billionen US-Dollar sind auch rund 45 Milliarden US-Dollar für neue Ukraine-Hilfen vorgesehen.

Melnyk fordert "europäische Panzerallianz" unter deutscher Führung

Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk hat von der Bundesregierung erneut die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern für den Abwehrkampf gegen Russland gefordert. Er wünsche sich von Bundeskanzler Olaf Scholz, "dass er endlich die Zurückhaltung zum Beispiel beim Kampfpanzer Leopard und beim Schützenpanzer Marder überdenkt", sagte der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wenn die Bundesregierung keinen Alleingang bei der Lieferung will, dann könnte Deutschland dabei eine Führungsrolle auf dem Kontinent verfolgen, eine europäische Panzerallianz schmieden."

Eine solche Allianz hatte Melnyk bereits im Oktober gefordert. Damals schlug er vor, dass sich die europäischen Staaten mit vorhandenen Beständen an Leopard-2-Panzern zusammenschließen und zehn Prozent der insgesamt 2000 Exemplare in die Ukraine liefern. Die Ukraine bittet ihre Verbündeten seit langem um Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart. Nach ukrainischen Angaben laufen Gespräche mit der Bundesregierung über die Lieferung der deutschen Fabrikate Leopard 2 und Marder. Kanzler Scholz will solche Panzer nicht liefern, solange sie auch von anderen Bündnispartner nicht bereitgestellt werden.

Melnyk sagte dem RND nun, neben Leopard und Marder brauche die Ukraine deutsche Panzerfahrzeuge vom Typ Fuchs und Wiesel. Der Fuchs ist ein Transportpanzer, der Wiesel ein leichtes und wendiges Kettenfahrzeug. "Was wir auch dringend benötigen, ist Munition", betonte der Vizeminister.