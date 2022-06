Nach Angaben von Präsidenten-Berater Arestowytsch wurden bislang etwa 10.000 ukrainische Soldaten getötet. Präsident Selenskyj wirft Russland vor, jede Stadt im Donbass zerstören zu wollen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj: Russland will jede Stadt im Donbass zerstören

Die Schlagkraft der ukrainischen Streitkräfte ist nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj abhängig von der Lieferung westlicher Waffen. Die Truppen täten alles, um die russische Offensive zu stoppen, solange es ausreichend schwere Waffen und Artillerie gebe, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Selenskyj sagte, Russland wolle jede Stadt im Donbass zerstören. "Jede Stadt, das ist keine Übertreibung. Wie Wolnowacha, wie Mariupol", so der ukrainische Präsident. "All diese Ruinen einst glücklicher Städte, die schwarzen Spuren von Bränden, die Krater von Explosionen: Das ist alles, was Russland seinen Nachbarn, Europa, der Welt geben kann."