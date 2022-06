Der ukrainische Botschafter Melnyk drängt auf klare Aussagen, wann zugesicherte Waffen an die Ukraine geliefert werden. Die ukrainische Wirtschaft ist im ersten Quartal massiv eingebrochen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Kanzler Scholz will die festgefahrenen EU-Perspektiven bei seinem Balkan-Besuch zur Chefsache machen.

Bundeskanzler Olaf Scholz wird heute von Serbiens Staatschef Aleksandar Vucic empfangen. Ganz unkompliziert dürfte der Besuch nicht werden: Zwar sucht Serbien die Nähe zum Westen, will Mitglied in der EU werden. Doch dem stehen enge Geschäftsbeziehungen zu Russland gegenüber.

Der Bundesrat entscheidet heute über das geplante 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen für die Bundeswehr. In der Länderkammer muss wie im Bundestag auch eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht werden. Die Zustimmung des Gremiums gilt als sicher. Das Sondervermögen soll unter anderem in neue Ausrüstung der Bundeswehr fließen, darunter Hubschrauber, Panzer und Munition.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat im "Tagesspiegel" erneut auf zügige Waffenlieferungen aus Deutschland gedrängt und gleichzeitig kritisiert, wann die Bundesregierung bislang zugesicherte Waffensysteme ausliefern werde.

Selenskyj: Sjewjerodonezk kämpft weiter

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage im Krieg gegen Russland als weiterhin schwierig beschrieben. An der Frontsituation habe es keine "wesentliche Änderungen" gegeben, sagte er in seiner täglichen Videobotschaft.

Sjewjerodonezk und die Nachbarstadt Lyssytschansk würden sich wirksam verteidigen. In der Region Charkiw gehe es voran, man "befreie unser Land", so Selenskyj. Auch in Richtung Mykolajiw halte die Verteidigung.