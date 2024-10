liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Toter bei Angriff auf Hafen von Odessa ++ Stand: 14.10.2024 13:42 Uhr

Bei einem russischen Raketenangriff auf Odessa sind laut der Ukraine ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden. Russland evakuiert Zehntausende Menschen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei einem russischen Raketenangriff auf den ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa sind zwei zivile Schiffe und ein Getreidelager beschädigt worden. Dabei kam nach Angaben der ukrainischen Behörden ein Mensch ums Leben, mindestens acht wurden verletzt. Zwei der Verletzten befänden sich in einem ernsten Zustand, sagte Oleh Kiper, der Gouverneur der Region.

Der unter der Flagge Palaus fahrende Massengutfrachter Optima wurde ebenso beschädigt wie das unter der Flagge von Belize fahrende Schiff NS Moon, teilte der stellvertretende Ministerpräsident Oleksiy Kuleba auf Telegramm mit.

Die deutschen Geheimdienste warnen vor einer wachsenden Gefahr durch Russland. "Spätestens Ende dieses Jahrzehnts dürften russische Streitkräfte in der Lage sein, einen Angriff auf die NATO durchzuführen", sagte der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, in einer Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages.

"Wir beobachten ein aggressives Agieren der russischen Nachrichtendienste", betonte auch der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang. "Insbesondere nehmen russische Spionage und Sabotage in Deutschland zu, sowohl qualitativ als auch quantitativ", fügte er hinzu. Zusammen mit der Präsidentin des Bundesamtes für den Militärischen Abschirmdienst (MAD), Martina Rosenberg, forderten sie mehr Kompetenzen und Mittel zur Gefahrenabwehr.

Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben zufolge ein russisches Militärflugzeug in einem weit von der ukrainischen Grenze entfernten Gebiet im Ural zerstört. Das Transportflugzeug sei bereits in der Nacht zum Sonntag an einem Armeeflugplatz in der Region Orenburg zerstört worden, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst im Online-Dienst Telegramm mit. Demnach befand sich das Flugzeug am Flugplatz Orenburg-2, der etwa 1.000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegt.

Es habe sich um ein Flugzeug sowjetischer Bauart vom Typ Tupolew Tu-134 gehandelt, mit denen üblicherweise Führungskräfte des russischen Verteidigungsministeriums befördert würden, hieß es weiter. Der Militärgeheimdienst veröffentlichte Bilder, die ein brennendes Flugzeug zeigten. Er sprach von einem Brandanschlag. Die russischen Behörden äußerten sich bislang nicht zu dem Vorfall.

Wegen Waffenlieferungen an Russland haben die EU-Außenminister neue Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Sie stimmten in Luxemburg für die Strafmaßnahmen, die sich unter anderem gegen iranische Fluggesellschaften und Rüstungshersteller richten, die Drohnen und Raketen an Russland geliefert haben sollen.

Auf der Sanktionsliste stehen nach Angaben des Rates der 27 EU-Staaten die drei iranischen Fluggesellschaften Iran Air, Saha Airlines und Mahan Air sowie zwei Lieferfirmen und zwei Unternehmen, die an der Herstellung von Treibstoff für Raketen beteiligt waren. Außerdem verhängte die EU Sanktionen gegen den stellvertretenden Verteidigungsminister Sajed Hamseh Ghalandari und mehrere Vertreter der iranischen Revolutionsgarden.

Aus den russischen Grenzgebieten sind 30.415 Menschen vor ukrainischen Angriffen in Schutz gebracht worden, sagte die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa dem Nachrichtenportal Argumenty I Fakty. Sie seien in fast 1.000 Unterkünften in ganz Russland untergebracht worden.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschuss, Faber, plädiert für eine Aufstockung der Ukraine-Hilfe. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte erneut mehr militärische Unterstützung des Westens.