liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj begrüßt weiteres "Patriot"-System ++ Stand: 22.07.2024 10:14 Uhr

Das dritte deutsche "Patriot"-System ist nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Selenskyj angekommen und offenbar einsatzbereit. Russland meldet den Abschuss zahlreicher ukrainischer Drohnen. Der Liveblog zum Nachlesen.

Das russische Verteidigungsministerium meldet, in der Nacht seien insgesamt 75 ukrainische Drohnen über grenznahen Regionen abgefangen worden - mehr als die Hälfte davon über der Region Rostow. In der am Schwarzen Meer gelegenen Stadt Tuapse geriet eine Erdölraffinerie in Brand. Lokale Behörden erklärten, Splitter abgefangener Drohnen hätten das Feuer ausgelöst. Rund 100 Sicherheitskräfte seien im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Bei dem Angriff sei niemand zu Schaden gekommen.

Russland erklärt derzeit fast täglich, ukrainische Drohnen über dem eigenen Luftraum abgefangen zu haben. Der Ukraine zufolge sind die Angriffe eine Reaktion auf russische Angriffe. Sie richten sich demnach vor allem gegen militärische Ziele und industrielle Einrichtungen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Ukraine hat ihre Flugabwehr gegen russische Angriffe gestärkt und fühlt sich ein wenig sicherer. "Die deutsche 'Patriot' ist angekommen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Deutschland hat der Ukraine drei "Patriot"-Flugabwehrsysteme zur Verfügung gestellt, das dritte hat nach Selenskyjs Worten wohl Einsatzbereitschaft gemeldet. "Wir werden in der Lage sein, mehr am Himmel zu tun", sagte er weiter.

Selenskyj hat in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass die Ukraine für einen umfassenden Schutz ihres Luftraums weitere Flugabwehrsysteme benötigt. Die von ihm genannten Zahlen für die benötigten "Patriot"-Systeme schwanken zwischen sechs und 25. Wie viele Systeme bisher geliefert wurden und ob sie alle noch einsatzbereit sind, ist unklar. Russland überzieht die Ukraine mit immer neuen Luftangriffen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinem US-Kollegen Joe Biden für dessen "mutige Schritte" bei der Unterstützung Kiews gedankt. Selenskyj lobte am Montag im Onlinedienst X Bidens "schwere, aber starke Entscheidung", die Kandidatur für eine zweite Amtszeit aufzugeben. "Wir hoffen aufrichtig, dass Amerikas anhaltend starke Führung verhindern wird, dass das russische Böse Erfolg hat", erklärte Selenskyj mit Blick auf Bidens mögliche Nachfolger.

Unter Biden sind die USA seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 zum größten Hilfsgeber Kiews geworden. Trumps häufiges Lob für den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Zurückhaltung, die russische Invasion offen zu kritisieren, haben bei den ukrainischen Verbündeten die Sorge geweckt, dass er als Präsident die Ukraine dazu zwingen würde, eine Teilniederlage hinzunehmen.

Für den Fall von Friedensverhandlungen mit Russland, rät Kiews Bürgermeister Klitschko zu einem Referendum über die Beschlüsse. Kiew ist in der Nacht offenbar mit Raketen und Drohnen angegriffen worden. Der Liveblog zum Nachlesen. Die Entwicklungen vom Sonntag zum Nachlesen.