Nach Angaben Russlands wurden Regionen an der Grenze zur Ukraine mit Drohnen angegriffen. Vor dem NATO-Gipfel warb der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, für eine Beitrittsperspektive der Ukraine. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach russischen Angaben wurden die Grenzregionen Kursk und Brjansk im Südwesten mit mindestens 25 ukrainischen Drohnen angegriffen. Russlands Flugabwehrsysteme hätten 18 Drohnen über der Region Brjansk abgeschossen, teilte Gouverneur Alexander Bogomaz auf Telegram mit. Die Angriffe seien in mehreren Wellen erfolgt.

Alexej Smirnow, Gouverneur der Region Kursk, schrieb auf Telegram, sieben Drohnen seien über seiner Region zerstört worden. Beide Gouverneure erklärten, es habe bei den Angriffen keine Verletzten oder größere Schäden gegeben. Die Angaben können derzeit nicht unabhängig überprüft werden.

Vor dem NATO-Gipfel in Washington in der kommenden Woche hat der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, eine Beitrittsperspektive für die Ukraine gefordert. Er sei überzeugt, dass längerfristig "nur eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine eine langfristige Aussicht auf Frieden bietet", sagte Heusgen der Düsseldorfer Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger.

Vereinbarungen mit Russland seien "nicht das Papier wert, auf das Putin seine Unterschrift setzt", betonte Heusgen. Diese bittere Erfahrung hätte die Ukraine bereits machen müssen. Das Thema stehe nicht auf der Tagesordnung des vom 9. bis zum 11. Juli in Washington stattfindenden NATO-Gipfels, doch sei für die Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft "die einzige Versicherung", bekräftigte Heusgen.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf Belgorod soll nach russischen Angaben am Sonntag eine Vierjährige in einem Auto getötet worden sein. Dies teilte der Gouverneur der südrussischen Region, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram mit. Das Mädchen sei in einem Auto unterwegs gewesen, das nahe der ukrainischen Grenze angegriffen worden sei. Die Eltern und Großeltern des Kindes seien teils schwer verletzt worden. Nach Angaben Gladkows nahmen ukrainische Streitkräfte zudem drei Orte in der Region unter Beschuss.

