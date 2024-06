liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Verletzte nach Angriff in Donezk ++ Stand: 30.06.2024 11:38 Uhr

Bei einem ukrainischen Angriff in der Region Donezk sind nach russischen Angaben vier Menschen verletzt worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj feiert die Rückkehr von Ukrainern aus russischer Gefangenschaft. Die Entwicklungen zum Nachlesen.

In einer Resolution der AfD, hinter der auch die Parteichefin Alice Weidel steht, wird ein Ende der Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert. Deutschland müsse sich noch stärker von der US-Außenpolitik emanzipieren, heißt es darin.

Die AfD debattiert am zweiten Tag ihres Bundesparteitags über die außenpolitische Ausrichtung der Partei - auch mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Rückkehr von Ukrainern aus russischer Gefangenschaft gefeiert. "Zehn Zivilisten, zudem sind in dieser Woche auch 90 Soldaten aus der Gefangenschaft entlassen worden", sagte er in einer Videoansprache.

Unter den am Freitag freigelassenen ukrainischen Zivilisten war auch ein Anführer der Krimtataren, Nariman Dscheljal. Selenskyj empfing Dscheljal, den er zuletzt im Jahr 2021 getroffen hatte, bereits zu einem kurzen Gespräch.

Selenskyj drängte darauf, alle Kriegsgefangenen in die Ukraine zurückzubringen. "Und wir müssen alle unsere Leute finden und in die Ukraine zurückbringen, jeden Einzelnen von ihnen, der in Gefangenschaft ist oder deportiert wurde - Erwachsene und Kinder, Militärs und Zivilisten."

Nach einem Rekord im vergangenen Jahr sind die Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter aus Deutschland im ersten Halbjahr 2024 weiter gestiegen. Grund ist der Ukraine-Krieg. Vom 1. Januar bis zum 18. Juni erlaubte die Bundesregierung Waffenlieferungen für rund 7,5 Milliarden Euro ins Ausland - ein Plus von gut 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

In der von Russland beanspruchten Region Donezk im Osten der Ukraine sind nach russischen Angaben vier Feuerwehrleute bei ukrainischen Angriffen verletzt worden. Sie hätten im Bezirk Petrowski ein nach einem ukrainischem Angriff entstandenes Feuer gelöscht und seien von neuem Beschuss getroffen worden, erklärte das russische Ministerium für Katastrophenschutz.

Russland hat nach eigenen Angaben in verschiedenen Regionen im Südwesten des Landes 36 ukrainische Drohnen abgeschossen. 15 Drohnen seien über der Grenzregion Kursk abgefangen worden, neun über der Region Lipezk einige hundert Kilometer südlich von Moskau und je vier über den Regionen Woronesch und Brjansk, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Gouverneure von Lipezk und Brjansk erklärten auf Telegram, es habe keine Verletzten oder größere Schäden gegeben.

