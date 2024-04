liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Von der Leyen fordert Freigabe von US-Hilfspaket ++ Stand: 15.04.2024 08:23 Uhr

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen macht Druck auf die USA, das Hilfspaket für die Ukraine freizugeben. Kiew bezeichnet die Lage an der Ostfront als angespannt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert ein konsequentes Durchsetzen der Strafmaßnahmen gegen Russland. In seiner täglichen Videobotschaft sagte er, die Hilfe für die Ukraine sei leider noch immer begrenzt. Russland habe immer noch Zugang zu wichtigen Komponenten, die für die Herstellung von Raketen und Drohnen benötigt würden.

Selenskyj fordert zudem weitere Unterstützung beim Kampf gegen die russischen Luft- und Raketenangriffe und verwies auf die weitgehend erfolgreiche Abwehr der iranischen Angriffe auf Israel in der Nacht zum Sonntag. "Die ganze Welt sieht, was echte Verteidigung ist, und sie sieht, dass sie möglich ist", so der Präsident.

Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow bezeichnet die Situation an der Ostfront als angespannt. Auf Facebook schrieb er, die russischen Truppen versuchten, in den Gebieten westlich von Bachmut vorzurücken. "Trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feines haben wir diese Pläne erfolgreich vereitelt - dank des Mutes, der Ausbildung und der Professionalität der Verteidiger."

Angesichts verstärkter russischer Angriffe auf die Ukraine hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den US-Kongress aufgefordert, das seit Monaten "ausgebremste" Hilfspaket für Kiew freizugeben. Das Repräsentantenhaus müsse sich einen Ruck geben, sagte von der Leyen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Das von den regierenden Demokraten vorgelegte Hilfspaket weiterhin zu blockieren, "würde nicht nur der Ukraine schaden, sondern auch der atlantischen Allianz insgesamt.

Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat entsprechende Signale gesendet. Dem Fernsehsender Fox News sagte er, nach Irans Angriff auf Israel werde er sich für die Freigabe weiterer Mittel für Israel einsetzen - und in diesem Zuge auch die Zustimmung seiner Partei für weitere Ukraine-Hilfen ausloten.

Die Ukraine hat nach Angaben ihrer Luftwaffe zehn russische Drohnen abgefangen. Die Zahl der Todesopfer beim ukrainischen Angriff in Tokmak ist nach russischen Angaben auf 16 gestiegen. Die Entwicklungen vom Sonntag zum Nachlesen.