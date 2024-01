liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ NATO beginnt Großmanöver ++ Stand: 22.01.2024 08:12 Uhr

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs beginnt das größte NATO-Manöver seit Jahrzehnten. Die Ukraine meldet den Abschuss von acht aus Russland abgefeuerten Shahed-Drohnen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Montag acht russische Angriffsdrohnen abgewehrt. Moskau habe von der russischen Region Primorsko-Achtarsk am Westufer des Asowschen Meeres aus angegriffen, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Demnach wurden die Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion von Abwehrsystemen in mehreren südlichen und zentralen Regionen der Ukraine abgeschossen. Meldungen über Schäden durch herabfallende Trümmer gab es zunächst nicht. Der Drohnenangriff folgte auf mehrere Angriffe auf Öldepots in der russischen Grenzregion, zu denen sich Kiew bislang offiziell nicht geäußert hat. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bekannten sich Quellen in den ukrainischen Sicherheitsdiensten jedoch zu einigen dieser Angriffe. Am Sonntag hatte Russland einen Brand in einem Gas-Terminal im Ostseehafen Ust-Luga gemeldet. Der Betreiber Nowatak nannte als Ursache für das Feuer einen "externen Faktor".

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine beginnt heute das größte NATO-Manöver seit Jahrzehnten. Bei der Militärübung "Steadfast Defender" (Standhafter Verteidiger) exerzieren rund 70.000 Soldaten aus 31 Bündnisstaaten und dem Beitrittsanwärter Schweden bis Ende Mai.

Das Militärbündnis bereitet sich mit der Übung nach Angaben des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses, Rob Bauer, "auf einen Konflikt mit Russland und Terrorgruppen vor".

Das ukrainische Militär hat nach russischen Angaben die von Moskau besetzte Halbinsel Krim mit Raketen angegriffen. Russland hat ein kleines Dorf in der ostukrainischen Region Charkiw eingenommen. Der Liveblog vom Sonntag zum Nachlesen.