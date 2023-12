liveblog Krieg gegen die Ukraine + Paramilitärs bekennen sich zu Angriff auf Belgorod + Stand: 18.12.2023 11:48 Uhr

Eine in der Ukraine ansässige paramilitärische Gruppe bekennt sich zu einem Angriff auf die russische Region Belgorod. Im Büro des ukrainischen Armeechefs ist laut Behörden eine Abhörwanze entdeckt worden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Rheinmetall liefert Artillerie-Munition

Paramilitärs bekennen sich zu Angriff auf Belgorod

Behörden: Abhörwanze in Büro des ukrainischen Armeechefs

Die ukrainischen Streitkräfte erhalten im Rahmen eines Abkommens mit der Bundeswehr Artilleriemunition des Düsseldorfer Rheinmetall-Konzerns. Der Auftragswert der 10.000 Geschosse verschiedener Typen belaufe sich auf einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag, teilte Rheinmetall mit. Die Lieferung soll im Laufe des Jahres 2025 erfolgen. Die im Juli abgeschlossene Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit bis 2029 und ein potenzielles Auftragsvolumen von rund 1,2 Milliarden Euro brutto.

Die griechisch-katholische Kirche der Ukraine begrüßt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und der Ukraine. "Für die von der Kriegskatastrophe müde und krank gewordene ukrainische Gesellschaft war es sehr wichtig, die Solidarität der europäischen Länder zu spüren", sagte das Oberhaupt der mit Rom verbundenen Kirche, Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk, am Sonntagabend in seiner wöchentlichen Videobotschaft. Für diese Solidarität danke man den Völkern Europas.

Bis zum EU-Beitritt der Ukraine sei es noch ein weiter Weg, so Schewtschuk. "Aber diese offenen Türen sind für uns heute eine moralische Stütze; ein Trost, dass die Ukrainer in ihrem Freiheitskampf nicht alleingelassen werden mit dem russischen Aggressor, der stärker ist als wir", fügte er hinzu. Etwa zehn Prozent der Ukrainer sind griechisch-katholisch, ein Prozent ist römisch-katholisch.

Ein EU-Gipfel in Brüssel hatte am Donnerstag die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und der angrenzenden Republik Moldau sowie die Zuerkennung des Status eines Bewerberlandes für Georgien beschlossen.

Eine in der Ukraine ansässige paramilitärische Gruppe hat sich zu einem Angriff auf die russische Region Belgorod bekannt. Die in Russland als terroristisch eingestufte Gruppe "Legion der Freiheit Russlands" gab an, einen Stützpunkt russischer Truppen in der Nähe des Dorfes Trebreno zerstört zu haben. Ob dabei Soldaten getötet wurden, wurde nicht mitgeteilt.

Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, hatte erklärt, Trebreno sei von ukrainischen Streitkräften beschossen worden, am Rande des Dorfes habe es einen "Schusswechsel" gegeben. Zivilisten seien nicht verletzt, aber drei Häuser und Stromleitungen seien beschädigt worden.

In einem der Büros des ukrainischen Armeechefs Waleryj Saluschnyj ist nach Angaben der Sicherheitsbehörden des Landes eine Abhörwanze entdeckt worden. Diese sei aber "nicht funktionsfähig" gewesen, erklärten die Behörden am Sonntag bei Telegram. Das Abhörgerät sei nicht in Saluschnyjs eigentlichem Büro gefunden worden, sondern in einem Raum, den er künftig hätte nutzen können. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden wegen illegaler Nutzung technischer Mittel zur Informationsbeschaffung, fügten die Sicherheitsbehörden hinzu, ohne Angaben zur möglichen Herkunft der Wanze zu machen.

Der ukrainische Außenminister Kuleba hat im Bericht aus Berlin die europäischen Länder dazu aufgerufen, sich gemeinsam gegen Russland stark zu machen. Die Ukraine meldet einen Toten nach einem Luftangriff.