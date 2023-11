liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Botschafter dringt auf mehr Militärhilfe ++ Stand: 27.11.2023 11:22 Uhr

Der ukrainische Botschafter in Deutschland sieht sein Land besser für den Winter vorbereitet als im vergangenen Jahr. Dennoch brauche die Ukraine weitere Flugabwehrsysteme. Die russische Paralympics-Teilnahme wird neu geprüft. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Botschafter dringt auf weitere Militärhilfe für die Ukraine

Russische Paralympics-Teilnahme wird neu geprüft

Ein Unwetter über dem Schwarzen Meer hat schwere Schäden an ukrainischen Küsten, auf der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim und im Süden Russlands angerichtet. In der Hafenstadt Odessa stürzte nach Angaben der "Ukrajinska Prawda" in der Nacht wegen des Schneesturms ein 110 Meter hoher Schornstein eines Heizkraftwerks ein. Etliche Stromleitungen wurden gekappt, Umspannwerke fielen aus.

Von der Stromversorgung waren am Morgen nach offiziellen Angaben noch fast 150.000 Haushalte im Gebiet abgeschnitten. Die Wärmeversorgung ist hingegen inzwischen wieder hergestellt, nachdem am Sonntag auch die Heizkraftwerke in Odessa wegen der Stromschwankungen stundenlang abgeschaltet waren.

Schwer getroffen hat es auch die von Russland seit 2014 annektierte Halbinsel Krim. Sieben Menschen wurden Medienberichten zufolge verletzt, ein 50-jähriger Mann wurde von den Wellen ins Meer gerissen und ertrank. Der von Moskau ernannte Statthalter der Region, Sergej Aksjonow, rief den Notstand aus.

In mehreren Ortschaften auf der Krim kam es zu Überschwemmungen

Die ukrainische Regierung dringt auf mehr Flugabwehrsysteme von ihren Verbündeten, auch wenn sie sich besser für russische Angriffe im Winter gerüstet sieht als vergangenes Jahr. "Wir sind besser (...) vorbereitet, weil auch unsere Partner erkannt haben, dass Flugabwehrsysteme den besten Schutz gegen diesen russischen Angriff mit Raketen und Drohnen gewährleisten", sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, im Deutschlandfunk.

Dennoch gebe es laut Makeiev weiterhin Bedarf an zusätzlichen Militärhilfen: "Heute sind wir besser ausgestattet - aber ob es genügend ist? Leider nicht." Das Territorium der Ukraine sei sehr groß. Der Appell an die Partner laute deshalb: "Wir bräuchten mehr Flugabwehrsysteme, um uns vor diesem russischen Raketenterror zu schützen."

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hält die Folgen des Ukraine-Kriegs für eine ausreichende Grundlage, die Schuldenbremse in diesem und auch im kommenden Jahr auszusetzen. Voraussetzung dafür sei generell, dass "äußere Umstände (...) enorme Kosten verursachen und das nicht langfristig absehbar war", sagte Kühnert im rbb. Dies sei "genau das, was die Situation seit Beginn des Ukraine-Krieges qualifiziert".

"Deswegen ist das für 2023 eine vollkommen richtige Feststellung", ergänzte Kühnert. Und seine Einschätzung sei, "für das nächste Jahr wird das natürlich genauso gelten".

Die Zulassung russischer und belarusischer Athleten unter neutraler Flagge bei den Paralympics 2024 in Paris wird wieder auf den Prüfstand gestellt. "Es sind Vorgänge bekannt geworden", sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, Friedhelm Julius Beucher, der Nachrichtenagentur dpa: "Es muss verifiziert werden, unter welchen Bedingungen Russland bei der Abstimmung in Bahrain möglicherweise Nationen für diese Position gewonnen hat. Deshalb wird es Anfang März eine außerordentliche Konferenz des europäischen paralympischen Komitees geben, deren Einberufung wir unterstützt haben."

Zudem gebe es "weitere Fragen", erklärte Beucher, nachdem das Internationale Paralympische Komitee Ende September mit knapper Mehrheit entschieden hatte, die Athleten trotz des Krieges in der Ukraine unter neutraler Flagge starten lassen zu wollen. "Das IPC hat bis heute nicht beantwortet, was die Kriterien sind", sagte Beucher: "Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man als Russe oder Belaruse aktuell neutral sein kann."

Angesichts des Wintereinbruchs hat Präsident Selenskyj die Bevölkerung auf die besonders schwierige Lage der Soldaten an der Front hingewiesen. Moskau hat nach eigenen Angaben elf ukrainische Drohnen abgeschossen. Der Liveblog zum Nachlesen.