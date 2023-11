liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Moskau meldet Abschuss von ukrainischen Drohnen ++ Stand: 26.11.2023 05:42 Uhr

Moskau hat nach eigenen Angaben elf ukrainische Drohnen in mehreren russischen Regionen abgeschossen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) hat deutlich mehr Tempo bei der Ausrüstung der Bundeswehr sowie der Nachbeschaffung für das an die Ukraine abgegebene Militärmaterial gefordert. Die richtige und sinnvolle Abgabe von Munition an die Ukraine habe sich "mittlerweile zu einem schwierigen Mangelzustand bei der Bundeswehr entwickelt", sagte der Außen- und Verteidigungspolitiker der Nachrichtenagentur dpa.

"Entscheidende Truppenteile können maximal zwei Tage in einem Gefecht durchhalten. Und das ist ein insgesamt katastrophaler Befund", sagte Wadephul. "Wer gar von Kriegstüchtigkeit spricht, aber mindestens ja Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr erwartet, der hätte dafür sorgen müssen, dass ein derart schlimmer Zustand nicht eintritt. Aber das Gegenteil ist bedauerlicherweise der Fall."

Der Aufbau der Bundeswehr hin zu verteidigungsfähigen Streitkräften komme kaum voran, kritisierte Wadephul. "Der ist in den Anfängen steckengeblieben und das Stocken ist natürlich mittlerweile auch Verantwortung von Boris Pistorius. Ich erkenne große Ankündigungen, aber wenig tatsächliche Maßnahmen, die zu der von dem Verteidigungsminister selbst beschworenen Kriegstüchtigkeit beitragen", sagte er und stellte fest: "Die Zeitenwende findet für die Bundeswehr derzeit nicht statt."

Russlands Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht elf ukrainische Drohnen abgewehrt. Sie seien über den Regionen Moskau, Tula, Kaluga und Brjansk nahe der Ukraine zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Drohnenangriff Kiews sei vereitelt worden. Details nannte die Behörde nicht. In Tula sei ein Mensch leicht verletzt worden, als Trümmer auf ein Wohnhaus herabgestürzt seien.

Bei der Stadt Podolsk im südlichen Moskauer Gebiet sei eine weitere Drohne abgewehrt worden. Unabhängig ließen sich die Angaben nicht überprüfen. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb auf Telegram, die Flugabwehr habe einen größeren Drohnenangriff auf die Hauptstadt vereitelt. Der Gouverneur des Gebietes Brjansk, Alexander Bogomas, schrieb auf Telegram, zwei Drohnen seien über der Region abgeschossen worden.

Die Stadtverwaltung Kiews spricht vom größten Drohnenangriff seit Beginn des Krieges - mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Russland droht der Republik Moldau wegen verhängter Sanktionen. Der Liveblog vom Samstag zum Nachlesen.