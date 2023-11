Stromausfälle und Tote Bulgarien, Rumänien und Moldau versinken im Schnee Stand: 26.11.2023 17:26 Uhr

Ein ungewöhnlich heftiger Wintereinbruch hat Bulgarien, Rumänien und Moldau ins Schneechaos gestürzt. Mehr als Tausend Ortschaften sind von der Stromversorgung abgeschnitten. Einige Regionen riefen den Notstand aus.

Wegen besonders heftiger Schneefälle haben vier Regionen in Bulgarien den Notstand ausgerufen. Besonders der Nordosten des Landes ist betroffen. Wie Ministerpräsident Nikolaj Denkow mitteilte, sind derzeit 1.000 Ortschaften ohne Strom. Auch in der Hauptstadt Sofia wurde die Stromversorgung in den südlichen Stadtteilen wegen beschädigter Leitungen unterbrochen, wie bulgarische Medien berichteten.

Landstraßen waren wegen des vielen Schnees Berichten zufolge unbefahrbar. Abgebrochene Äste blockierten Fahrbahnen. Personenzüge aus der Schwarzmeerstadt Warna nach Sofia blieben wegen beschädigter Stromleitungen stehen. Wichtige Pässe im Balkangebirge wurden für den Verkehr vorübergehend komplett geschlossen. Am Flughafen Warna fielen mehrere internationale Flüge aus. Am Flughafen Sofia starteten die Maschinen mit Verspätung.

Zudem gibt es offenbar drei Tote. Nach Angaben der bulgarischen Senders Nova ist in der eisigen Kälte ein obdachloser Mann erfroren. Er sei leblos bei Mülltonnen im mittelbulgarischen Kasanlak gefunden worden. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass zwei Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben seien, 36 seien durch das stürmische Wetter verletzt worden.

Schwarzmeer-Hafen Constanta lahmgelegt

Schneestürme und Verwehungen sorgten auch im Osten Rumäniens für Chaos. Energieminister Sebastian Burduja sagte der Nachrichtenagentur AP, in mehr als 400 Ortschaften sei inmitten des Winterwetters der Strom ausgefallen. Reparaturtrupps seien unterwegs. In den östlichen Bezirken Constanta, Tulcea, Galati und Braila galt die Wetterwarnstufe Rot. Dort wurden nach Angaben der Nationalen Meteorologischen Behörde Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erwartet.

Die Autobahnumfahrung bei der Schwarzmeer-Hafenstadt Constanta blieb zeitweise gesperrt, ebenso wie die Donaubrücke bei Braila. Der Hafen Constanta und alle anderen Häfen am rumänischen Schwarzen Meer stellten den Betrieb ein. Über Rumänien und seine Schwarzmeer-Häfen wird ein Teil der ukrainischen Getreide-Exporte abgewickelt, nachdem das russische Militär den regulären Seeweg über das Schwarze Meer mit Gewaltdrohungen blockiert.

Ein Mann stirbt in Moldau

Auch Moldau ist von dem Wintereinbruch betroffen. Dort kam nach Angaben der Polizei ein 40-Jähriger wetterbedingt mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er kam ums Leben. Die Polizei forderte bei Telegram dazu auf, auf nicht dringend notwendige Fahrten zu verzichten.