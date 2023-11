liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine hält laut Militär Stellungen am Dnipro-Ufer ++ Stand: 20.11.2023 05:25 Uhr

Das ukrainische Militär kann die zurückeroberten Positionen am Dnipro-Ufer laut eigenen Angaben halten. Die medizinische Armeeabteilung bekommt eine neue Führung. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine hält laut Militär Stellungen am östlichen Dnipro-Ufer

Selenskyj entlässt Leiterin von medizinischer Abteilung der Armee

Die ukrainische Armee setzt sich eigenen Angaben zufolge in der umkämpften Region Cherson südöstlich des Flusses Dnipro fest. "Die Verteidigungskräfte halten weiterhin Stellungen am linken Ufer des Dnipro in der Region Cherson", teilte der Generalstab auf Facebook mit. Zuvor hatte die Sprecherin der Kommandostelle Süd, Natalja Humenjuk, gesagt, die ukrainischen Armee habe die Russen am bis vor kurzem noch vollständig besetzten linken Ufer nun schon drei bis acht Kilometer vom Fluss weggedrängt. Auch internationale Beobachter hatten zuletzt von Vorstößen der Ukrainer in dem Gebiet berichtet.

Rund 21 Monate nach Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Armee die bisherige Leiterin der medizinischen Abteilung entlassen. Die Position von Generalmajorin Tetjana Ostaschtschenko werde künftig Anatolij Kasmirtschuk übernehmen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache, ohne jedoch konkrete Gründe für diese Entscheidung zu nennen. Er betonte aber, dass es "eines fundamental neuen Levels von medizinischer Unterstützung für unser Militär" bedürfe.

Ostaschtschenko war im Jahr 2021 zur Befehlshaberin des Kommandos Medizinische Kräfte der ukrainischen Armee ernannt worden. Sie war die erste Frau in dieser Position. Zuletzt aber häuften sich offenbar Beschwerden von Militärärzten und Sanitätern an ihrer Arbeit.

Das ukrainische Militär konnte nach eigenen Angaben russische Streitkräfte am von Russland kontrollierten Ostufer des Flusses Dnipro zurückdrängen. Russland schoss nach eigenen Angaben über Moskau eine Drohne ab. Die Entwicklungen von Sonntag zum Nachlesen im Liveblog.