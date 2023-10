liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Erneut Kampfdrohnenangriffe in der Nacht ++ Stand: 30.10.2023 05:06 Uhr

Russland hat die Ukraine nachts offenbar erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. Der russische Verteidigungsminister Schoigu wirft der NATO vor, den Konflikt ausweiten zu wollen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland hat die Ukraine nachts erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. In weiten Teilen der Zentralukraine herrschte am späten Sonntagabend zeitweise Luftalarm, wie die Nachrichtenagentur dpa. Die Luftwaffe teilte mit, dass die Drohnen in Wellen über die Gebiete Winnyzja, Kirowohrad, Tscherkassy und Chmelnyzkyj flogen.

Explosionen wurden aus dem Gebiet Cherson, aber auch aus dem Umland der Hauptstadt Kiew gemeldet. Angaben zu möglichen Treffern durch die Drohnen wie zu Abschüssen durch die ukrainische Flugabwehr gab es am frühen Morgen noch nicht.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu wirft westlichen Staaten vor, den Konflikt in der Ukraine auf den asiatisch-pazifischen Raum ausweiten zu wollen. Die NATO verschleiere eine Aufstockung ihrer Streitkräfte in der asiatisch-pazifischen Region mit einem "demonstrativen Wunsch nach Dialog", zitiert die russische Nachrichtenagentur Tass Schoigu in einer Rede beim dreitägigen Xiangshan-Forum für Militärdiplomatie in China.

Die NATO-Staaten förderten ein Wettrüsten in der Region und verstärkten ihre Militärpräsenz sowie die Häufigkeit und den Umfang von Militärübungen, so Schoigu. Gleichzeitig versicherte er, dass Russland die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen nicht senken werde. Die Kündigung des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen durch Russland bedeute nicht das Ende des Abkommens.

Nach einem Treffen mit Dutzenden Staaten in Malta spricht die Ukraine von einem steigenden Zuspruch für ihre Friedenspläne. Der belarusische Machthaber Lukaschenko sieht die Kriegsparteien in einer Pattsituation.