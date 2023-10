liveblog Krieg gegen die Ukraine ++US-Regierung will deutlich mehr Geld geben ++ Stand: 16.10.2023 07:27 Uhr

Ungeachtet der Blockade des US-Kongresses will die Regierung in Washington deutlich mehr Geld für Militärhilfe an die Ukraine beantragen. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnt vor Angriffen auf Stromversorger. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die US-Regierung will ungeachtet der faktischen Blockade des Kongresses deutlich mehr Geld für Militärhilfe an Israel und die Ukraine beantragen. Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte im US-Fernsehen, im Laufe der Woche solle den Abgeordneten ein entsprechendes Paket vorgelegt werden. Es werde "signifikant größer" sein als die zwei Milliarden Dollar, über die bislang berichtet worden seien, erklärte Sullivan dem Sender CBS. Das Paket werde die notwendigen Rüstungsgüter enthalten, damit die Ukraine ihre "Freiheit, Souveränität und territoriale Integrität" verteidigen könne. Gleichzeitig werde Israel im Kampf gegen die "terroristische Bedrohung" unterstützt.

Wie das Paket in den kommenden Tagen durch den Kongress gebracht werden kann, ist unklar. Das Repräsentantenhaus ist nach einem internen Machtkampf der Republikaner faktisch handlungsunfähig.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts des nahenden Winters vor neuen russischen Angriffen gegen die energetische Infrastruktur seines Landes gewarnt. Als Beispiel nannte er die russischen Angriffe auf die Stadt Cherson im Süden des Landes, in deren Verlauf am Sonntag die Versorgung mit Strom und Trinkwasser zeitweise ausgefallen war. "Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es mit dem nahenden Winter weitere russische Angriffe geben wird", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. "Darauf müssen wir vorbereitet sein."

Bei russischen Angriffen sind nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. US-Präsident Biden bekräftigte, dass sein Land sowohl die Ukraine als auch Israel unterstützen könne. Die Entwicklungen von Sonntag zum Nachlesen.