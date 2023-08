liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Moskau meldet erneute Drohnenangriffe ++ Stand: 28.08.2023 04:24 Uhr

Russland hat eigenen Angaben zufolge zwei weitere mutmaßlich ukrainische Drohnenangriffe in der Region Brjansk abgewehrt. Für Moskauer Flughäfen wurden in der Nacht erneut Ausfälle gemeldet. Die Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.

Russland hat nach Angaben seines Verteidigungsministeriums in der Nacht einen weiteren Drohnenangriff in der Region Brjansk abgewehrt. Zwei Drohnen seien von der Luftabwehr über dem südwestlichen Gebiet nahe der Grenze zur Ukraine zerstört worden, teilte das Ministerium auf Telegram mit. Moskau beschuldigte Kiew, den Angriff verübt zu haben. Man habe einen weiteren Versuch Kiews vereitelt, "einen Terroranschlag mit flugzeugähnlichen Drohnen gegen Einrichtungen auf dem Territorium der Russischen Föderation zu verüben", hieß es.

Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Immer wieder gab es in den vergangen Wochen Berichte aus Russland über solche Drohnenangriffe. Zuletzt hatte Moskau in der Nacht zum Sonntag von abgewehrten Angriffen über den Grenzregionen Brjansk und Kursk berichtet.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der Flugverkehr an den beiden Moskauer Flughäfen Domodedowo und Wnukowo ist in der Nacht erneut vorübergehend ausgesetzt worden - kurze Zeit später normalisierte sich der Betrieb jedoch wieder. Die Flughäfen waren zwischenzeitlich für Starts und Landungen geschlossen worden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf die Luftverkehrsdienste berichtete.

Später hieß es, die Hauptstadtflughäfen Domodedowo und Wnukowo sowie der Militärflughafen Schukowski hätten ihren Betrieb wieder aufgenommen. Ein Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs wurde zunächst nicht genannt. Zuletzt war der Flugverkehr in der Region Moskau nachts immer wieder wegen Drohnenangriffen unterbrochen worden.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow hat es als wahrscheinlich eingeschätzt, dass westliche F-16-Kampfjets bereits ab dem kommenden Frühjahr eingesetzt werden können. Kiew habe mit den Ausbildungskursen für seine Piloten, Ingenieure und Techniker begonnen, begründete Resnikow den von ihm veranschlagten Zeitplan im Springer-Podcast "Ronzheimer".

Sein Land werde "die Infrastruktur für die F-16" vorbereiten müssen. "Das dürfte mindestens sechs Monate dauern, vielleicht ein bisschen länger. Deswegen denke ich, es wird im Frühling nächsten Jahres sein." Der Minister sagte demnach, die westlichen Kampfjets würden sich als ein "ernsthafter Gamechanger" im Kampf gegen die russischen Truppen erweisen werden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Bei russischen Artillerieangriffen in der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Am Morgen meldete die Ukraine in mehreren Regionen einen Beschuss mit Raketen. Der Liveblog von Sonntag zum Nachlesen.