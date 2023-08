liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Moskau meldet Abschuss von ukrainischer Drohne ++ Stand: 21.08.2023 08:13 Uhr

Im Großraum Moskau wurden nach dem Abschuss einer Drohne am Morgen Starts und Landungen an Flughäfen gestoppt. Die Ukraine verhandelt laut einem Medienbericht mit Versicherern, um Schwarzmeer-Getreideschiffe abzusichern. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine offenbar in Verhandlungen mit Versicherern für Getreideschiffe

Ukrainische Zivilisten nach Evakuierungsaufruf verletzt

FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann begrüßt, dass die Niederlande und Dänemark der Ukraine F-16-Kampfjets liefern wollen. "Ich bin sehr erfreut darüber, dass Dänemark und die Niederlande der Ukraine das zugesagt haben", sagte Strack-Zimmermann im Deutschlandfunk. Vor diesem Hintergrund erneuerte sie ihre Forderung nach einer zügigen Entscheidung der rot-grün-gelben Bundesregierung zur Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern in das von Russland angegriffene Land.

Die Flughäfen in Moskau haben laut russischen Angaben ihren regulären Betrieb wieder aufgenommen. Starts und Landungen wurden nach dem Abschuss einer Drohne im Großraum Moskau am Morgen zunächst ausgesetzt.

Das russische Verteidigungsministerium hat eine abgefangene ukrainische Drohne über dem Großraum Moskau gemeldet. Das Flugobjekt sei abgestürzt, Opfer habe es nicht gegeben, teilte das Ministerium weiter mit. "Die Flugabwehr hat eine Drohne beim versuchten Anflug auf Moskau abgeschossen. Es gibt keine Schäden oder Verletzte", schrieb auch Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram. Am Flughafen Wnukowo seien alle Starts und Landungen ausgesetzt worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Tass ergänzend.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die geplanten F-16-Kampfjetlieferungen der Niederlande und Dänemarks als historisch bezeichnet. "Die F-16 werden den Kämpfern und den einfachen Bürgern frisches Vertrauen und Motivation bringen", teilte Selenskyj in der Nacht bei X (früher Twitter) mit. Die Kampfflugzeuge würden helfen, die ukrainischen Städte vor russischen Angriffen zu schützen.

Zuvor hatten die Niederlande und Dänemark nach Angaben des Präsidentenamtes in Kiew die Lieferung von insgesamt 61 Kampfjets zugesagt. "Sie werden frische Ergebnisse bringen für die Ukraine und den Rest Europa", sagte Selenskyj nach einem Treffen mit der dänischen Regierungschefin Mette Frederiksen. Der ukrainische Präsident, der sich in Dänemark selbst in einen Jet setzte, dankte nach Besuchen in beiden Ländern dafür, dass die Niederlande 42 und Dänemark 19 Kampfflugzeuge des US-Typs F-16 bereitstellten. Allerdings sind von den 42 F-16-Jets der Niederlande nach Angaben des dortigen Verteidigungsministeriums derzeit nur 24 einsatzbereit.

Die Ukraine plant offenbar, Getreideschiffe abzusichern, die von und zu ihren Schwarzmeerhäfen fahren. Das berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf den stellvertretenden Wirtschaftsminister der Ukraine Oleksandr Gryban. Gryban sagte der Zeitung, der Deal werde "derzeit zwischen den zuständigen Ministerien sowie inländischen Banken und internationalen Versicherungsgruppen, darunter Lloyd's of London, angestrebt und aktiv diskutiert".

Bei Artilleriebeschuss in der Stadt Kupjansk im östlichen Gebiet Charkiw sind nach ukrainischen Angaben elf Zivilisten verletzt worden. Sieben von ihnen schwer, teilte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, über Telegram mit. "Zu sagen, dass die Evakuierung gut läuft, würde wie Sarkasmus klingen", sagte Dmytro Luzenko, der eine Freiwilligengruppe leitet, die Zivilisten bei der Flucht vor den Kämpfen hilft, im Fernsehen.

In den vergangenen zehn Tagen seien rund 600 Menschen aus dem Gebiet gebracht worden, darunter mehr als 120 Kinder. "Das Schlimmste ist, dass die Menschen schon lange in diesem Krieg leben und viele an den Beschuss gewöhnt sind." Die Aufforderung, die Region zu verlassen, könne daher zu einer Zwangsevakuierung werden, "zumindest für Familien mit Kindern und für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die sich nicht selbst versorgen können".

Die Behörden der Region hatten Anfang des Monats wegen des täglichen russischen Beschlusses die Evakuierung der Zivilbevölkerung in der Nähe der Kupiansk-Front angeordnet. Russland bestreitet, gezielt Zivilisten anzugreifen.

