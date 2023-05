Krieg gegen die Ukraine ++ Russland droht USA und NATO mit Konsequenzen ++ Stand: 22.05.2023 03:17 Uhr

Für den Fall der Verlegung von F-16-Kampfjets in die Ukraine droht Russland mit möglichen Konsequenzen. Österreich rechnet mit einem jahrelangen Fortbestehen der Putin-Herrschaft. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland droht USA und NATO mit Konsequenzen

Eine Verlegung von US-F-16-Kampfjets in die Ukraine wirft nach den Worten des russischen Botschafters in den Vereinigten Staaten die Frage nach einer Beteiligung der NATO an dem Konflikt auf.

Auch werde jeder ukrainische Angriff auf die Krim als Angriff auf Russland betrachtet werden, schreibt Anatoli Antonow auf dem Telegram-Kanal der Botschaft in Washington. "Es ist wichtig, dass die Vereinigten Staaten die russische Reaktion darauf genau kennen."

Österreich erwartet bis zum Ende dieses Jahrzehnts keinen Regimewechsel in Russland. "Ich ehe nicht davon aus, dass sich das politische System und die politische Führung in Russland bis zum Ende dieses Jahrzehnts substanziell verändern werden. Wir werden damit leben müssen, dass unser Verhältnis zu Russland gestört bleibt, weil das wichtigste Kapital fehlt: Vertrauen", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) der "Welt".

Der Westen, die Ukraine eingeschlossen, werde sich künftig nicht darauf verlassen können, dass sich Russland an unterschriebene Verträge halten wird. "Russland wird für sehr viele Jahre eine Bedrohung bleiben. Die Ukraine braucht darum westliche Sicherheitsgarantien."

Der ukrainische Präsident hat nach dem G7-Treffen in Japan den "besonderen Respekt" gegenüber allen Ukrainern gelobt. Südkorea erwägt Waffenlieferungen an die Ukraine