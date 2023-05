liveblog Krieg gegen die Ukraine Explosionen erschüttern Kiew bei neuen Angriffen Stand: 28.05.2023 02:03 Uhr

Kiews Bürgermeister Klitschko meldet neue nächtliche russische Angriffe in der ukrainischen Hauptstadt sowie Explosionen. Präsident Selenskyj hat Deutschland für gelieferte Verteidigungsausrüstung gedankt. Alle Entwicklungen hier im Liveblog.

In den frühen Morgenstunden haben Detonationen die ukrainische Hauptstadt erschüttert. "Explosionen in Kiew", teilt der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, über Telegram mit. "Informationen werden gerade geklärt. Details später. Die Flugabwehr arbeitet in der Region, es gibt abgeschossene Flugobjekte."

Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Zeugen von mehreren Explosionen, nachdem für Kiew und weite Teile der Ukraine Luftalarm ausgelöst worden war.

Russlands Präsident Wladimir Putin ordnet eine verstärkte Grenzsicherung an, um eine "schnelle" Bewegung in die ukrainischen Regionen zu gewährleisten, die unter Moskauer Kontrolle stehen. "Es ist notwendig, den schnellen Transport von militärischen und zivilen Fahrzeugen und Gütern, einschließlich Lebensmitteln, humanitärer Hilfe und Baumaterialien, die an die neuen Gebiete der (russischen) Föderation geschickt werden, zu gewährleisten", sagt Putin im Telegramm-Kanal des Kremls.

Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk sind die vier Regionen in der Ukraine, die Putin im vergangenen September für annektiert erklärte. Die russischen Streitkräfte kontrollieren diese vier Gebiete nur teilweise.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland für die weitere Lieferung verschiedener Verteidigungsausrüstung und Waffen gedankt. Gestärkt würden dadurch die Flugabwehr und insgesamt die Verteidigungskraft gegen den russischen Terror, sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft am Samstagabend. Er dankte auch Finnland für ein neues Verteidigungspaket sowie Kanada und Island.

Zugleich kündigte Selenskyj weitere Sanktionen gegen Russland an, um den Krieg des Landes gegen die Ukraine zu beenden. Er habe 220 Firmen und 51 Personen auf die Liste derer gesetzt, die "für den Terror arbeiten". Die meisten seien Rüstungsbetriebe, die in Verbindung mit russischen Unternehmen stünden. "Unternehmen, die dem Krieg dienen." Nicht alle von ihnen seien auf russischem Boden tätig. "Aber alle werden den globalen Druck abbekommen", sagte er.

Der ukrainische Geheimdienst hat bestätigt, am Anschlag auf die Krim-Brücke im Oktober 2022 beteiligt gewesen zu sein. Mit zwei ukrainischen Drohnen ist offenbar die russische Ölpipeline Druschba angegriffen worden.