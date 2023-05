liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Offenbar Luftalarm in der gesamten Ukraine ++ Stand: 01.05.2023 05:06 Uhr

Nach Angaben der Rettungsdienste ist in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. In den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Sumy gab es am frühen Morgen ukrainischen Medienberichten zufolge Explosionen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner allabendlichen Videoansprache gesagt, er habe am Sonntag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über ein neues Paket mit Waffenhilfe für die Ukraine gesprochen. "Es ist sehr wichtig, dass Russland immer stärkere Signale erhält, dass die Welt Russlands Terror nicht verzeihen wird", betonte Selenskyj.

Die Ukraine und ihre Partner müssten in größtmöglicher Einigkeit und Integrität handeln, "um unsere gemeinsamen Werte zu schützen". Er danke "allen Menschen in der Welt, die dazu beitragen, die Isolierung von Terroristen zu verstärken und jegliche Lieferung von Waffen und deren Komponenten an Terroristen zu unterbinden". Mit "Terroristen" meint Selenskyj das russische Militär.

In den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Sumy waren am frühen Morgen ukrainischen Medienberichten zufolge Explosionen zu hören. "Die Luftabwehrsysteme sind im Einsatz", schrieb die Kiewer Regionalverwaltung auf Telegram. "Ruhe bewahren! Bleibt in den Schutzräumen, bis der Luftalarm vorbei ist!"

In der gesamten Ukraine ist nach Angaben der Rettungsdienste Luftalarm ausgelöst worden. In der Region Kiew droht offiziellen Angaben zufolge ein Raketenangriff. "Drohender Raketenangriff!", schrieb die Kiewer Regionalverwaltung auf dem Nachrichtendienst Telegram. "Bleiben Sie in den Schutzräumen."

Stabschef Andrij Yermak warnt davor, die ukrainische Luftabwehr nicht zu kompromittieren. "Achten Sie auf Ihre Sicherheit, machen Sie die Arbeit der Luftabwehr nicht publik."

Präsident Selenskyj will die Offensive gegen Russland auch ohne alle zugesagten westlichen Waffen starten. Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, befürchtet, dass die Offensive zur "Tragödie" für Russland werden könnte.