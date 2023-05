Russische Angriffe Toter und Verletzte durch Raketenbeschuss Stand: 01.05.2023 12:42 Uhr

Bei massiven Luftangriffen auf mehrere Regionen in der Ukraine sind fast 40 Menschen verletzt und einer getötet worden. Unter den Verletzten sind auch Kinder. Auf Kiew abgefeuerte Raketen wurden sämtlich abgefangen.

Russland hat in der vergangenen Nacht erneut mehrere Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen. In der ukrainischen Großstadt Pawlohrad wurden nach Behördenangaben mindestens 34 Menschen verletzt. Unter den Verletzten seien fünf Kinder, teilte der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, mit. Zwei Frauen seien auf der Intensivstation.

Von den sieben russischen Raketen wurden laut Lyssak einige abgefangen, andere seien in einer Industrieanlage eingeschlagen und hätten einen Brand ausgelöst. In einem Wohnviertel seien Dutzende Gebäude beschädigt worden.

Raketen schlugen nach Aussage von Lyssak auch in drei anderen Gebieten der Region ein und beschädigten Wohnhäuser und eine Schule.

Auch Angriffe auf Kiew und Cherson

Auch auf die Hauptstadt Kiew wurden Raketen abgefeuert. Gegen 3.45 Uhr nachts heulten dort die ersten Luftschutzsirenen. Alle Raketen und einige Drohnen seien abgefangen worden, sagte der Chef der Stadtverwaltung, Serhij Popko.

In der Region Cherson sind ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden, darunter ein Kind. Die russischen Streitkräfte hätten "im Laufe des vergangenen Tages 39 Beschüsse ausgeführt", die Stadt Cherson im Süden des Landes sei achtmal getroffen worden, erklärte Oleksandr Prokudin von der Militärverwaltung Cherson.

18 Marschflugkörper

Insgesamt wurden zudem 18 Marschflugkörper von strategischen Bombern aus großer Entfernung aus der Region Murmansk und dem Raum des Kaspischen Meeres in Russland abgefeuert, wie der Befehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, mitteilte. 15 seien abgefangen worden.

Am Freitag hatte das russische Militär die Ukraine mit mehr als 20 Marschflugkörpern und zwei Drohnen angegriffen. Es war der erste Angriff auf Kiew seit fast zwei Monaten. Die Raketen schlugen unter anderem in einem Wohnhaus in Uman ein, einer Stadt gut 200 Kilometer südlich von Kiew. 21 Menschen kamen dabei ums Leben.