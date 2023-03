Liveblog Krieg gegen die Ukraine + Treffen in London zu Ermittlungen bei Kriegsverbrechen + Stand: 20.03.2023 05:16 Uhr

In London kommen Justizminister mehrerer Länder zusammen, um Unterstützung für den Internationalen Strafgerichtshof zu organisieren. Bei einem Unfall sind vier ukrainische Soldaten getötet worden. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

London will Aufklärung von Kriegsverbrechen vorantreiben

EU-Minister beraten über Munitionslieferungen Die EU-Außen- und Verteidigungsminister kommen in Brüssel zum sogenannten "Jumbo-Rat" zusammen. Wichtigstes Thema ist die Versorgung der Ukraine mit Artillerie-Munition. Dass daran Mangel herrscht, ist auch unter den EU-Staaten unumstritten. Uneins ist man sich jedoch, wie die Beschaffung am besten gestaltet werden sollte. EU-Treffen zum Munitionsmangel Deutschland gegen gemeinsame Bestellungen Die EU ist sich uneins, wie mehr Munition für die Ukraine beschafft werden soll. Heute wird beraten.

Putin veröffentlicht Essay in chinesischer Zeitung Vor dem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Moskau hat der russische Präsident Wladimir Putin einen Essay in einer chinesischen Zeitung veröffentlicht. In der Zeitung des Zentralkommitees der Kommunistischen Partei Chinas, "Renmin Ribao", schrieb Putin: "Wir sind dankbar für die ausgewogene Linie (Chinas) im Zusammenhang mit den Ereignissen, die in der Ukraine stattfinden, für das Verständnis ihrer Hintergründe und wahren Ursachen." Weiter erklärte er: "Wir begrüßen die Bereitschaft Chinas, eine konstruktive Rolle bei der Lösung der Krise zu spielen." Xi veröffentlichte seinerseits einen Artikel in der russischen Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta"

Xi vor Moskau-Besuch: "Aktive Anstrenungen" für den Frieden Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping hat vor seinem Besuch in Moskau die "objektive und unvoreingenommene" Haltung Pekings zum Krieg in der Ukraine betont. China unternehme aktive Anstrengungen, um Friedensverhandlungen und eine Versöhnung zu unterstützen. Das schrieb Xi in einem Artikel für die russische Regierungszeitung "Rossijskaja Gaseta". Russlands Präsident Wladimir Putin veröffentlichte im Gegenzug einen Essay in der chinesischen Parteizeitung "Renmin Ribao". Bei einer Beilegung des Ukraine-Konflikts müssten die Ziele und Grundsätze der UN-Charta beachtet werden, schrieb der chinesische Staats- und Parteichef. Den "vernünftigen Sorgen aller Staaten auf dem Gebiet der Sicherheit" müsse Rechnung getragen werden. Alle Bemühungen um eine Lösung der ukrainischen Krise sollten unterstützt werden. Wichtig sei, die Stabilität der globalen Produktions- und Lieferketten zu wahren. Ähnliche Überlegungen hatte die chinesische Führung schon zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges im Februar geäußert. Xi in Moskau Ein Besuch für den Frieden? Es ist der erste Besuch Xis seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in Russland.