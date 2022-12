Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Briten sagen weitere Waffenlieferungen zu ++ Stand: 19.12.2022 04:57 Uhr

Zeugen zufolge sind in Kiew am Morgen mehrere Explosionen zu hören gewesen. Großbritannien will die Ukraine auch 2023 mit Rüstungsgütern versorgen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Berichte über neue Explosionen In Kiew und in der Region um die ukrainische Hauptstadt sind am frühen Montag mehrere laute Explosionen zu hören gewesen, berichteten Zeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Gouverneur der Region Kiew, Oleksij Kuleba, erklärte, es gebe einen Drohnenangriff. Es ist noch nicht klar, ob es sich bei den Explosionen um Luftabwehrsysteme handelte, die die Drohnen zerstörten, oder um Einschläge.