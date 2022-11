Der ukrainische Präsident Selenskyj hat seine Bevölkerung auf neue Raketenangriffe der russischen Armee eingestimmt. Der neue britische Premier Sunak will die Ukraine-Hilfe seines Landes mindestens auf dem Niveau seiner Amtsvorgänger fortführen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bevölkerung auf neue Raketenangriffe eingestimmt. "Solange die Raketen haben, werden die unglücklicherweise keine Ruhe geben", sagt er in seiner nächtlichen Video-Ansprache mit Blick auf die russische Armee. Selenskyj warnt, die bevorstehende Woche könne so schwer wie die vergangene werden, als durch gezielte Angriffe mit Raketen und Marschflugkörpern auf Teile des Stromnetzes in großen Teilen des Landes zeitweise die Stromversorgung unterbrochen wurde.

Sunak gibt Ausblick auf Pläne für weitere Militärhilfe

Der britische Premierminister Rishi Sunak will keine Abstriche an den von seinen Vorgängern der Ukraine gewährten Hilfen vornehmen. Das geht aus einer auszugsweise veröffentlichten Rede hervor, die der Regierungschef heute halten will. "Wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange das nötig ist. Und wir werden das Niveau unserer militärischen Hilfen im kommenden Jahr halten oder erhöhen. Und wir werden neue Hilfen für die Luftverteidigung geben", will Sunak sagen. Großbritannien ist nach nationalen Angaben mit 2,3 Milliarden Pfund (2,7 Milliarden Euro) nach den USA das Land mit den größten Rüstungshilfen für die Ukraine.