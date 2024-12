liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Moskau meldet Festnahme nach Tod von Kirillow ++ Stand: 18.12.2024 08:12 Uhr

Nach dem Tod des russischen Generals Kirillow in Moskau haben Ermittler eine Festnahme gemeldet. In Brüssel kommen heute Spitzenvertreter der NATO-Staaten mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zusammen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach dem mutmaßlich vom ukrainischen Geheimdienst verübten Attentat auf den Leiter der Abteilung für Chemiewaffen der russischen Armee, Igor Kirillow, haben russische Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP berichten unter Berufung auf die Ermittler, es handele sich um einen Usbeken, der gestanden habe, "von ukrainischen Spezialkräften rekrutiert" worden zu sein. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet unter Berufung auf russische Medien von zwei Festnahmen.

Spitzenvertreter führender europäischer NATO-Staaten wollen heute in Brüssel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützungsmöglichkeiten für sein Land reden. Das Treffen wurde von NATO-Generalsekretär Mark Rutte organisiert. Erwartet werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz, die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Polen und Italien sowie der britische Außenminister David Lammy. Zudem sollen Spitzenvertreter der Europäischen Union wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dabei sein.

Mehrere hundert nordkoreanische Soldaten sollen bei Kämpfen gegen die ukrainische Armee in der russischen Region Kursk getötet und verwundet worden sein. Das teilte ein hochrangiger Beamter des US-Militärs, der anonym bleiben wollte, mit. Genaue Zahlen konnte der Beamte nicht nennen, sagte aber, dass die nordkoreanischen Streitkräfte nicht kampferprobt zu sein scheinen, was zu einer hohen Zahl an Opfern führe.

Das Weiße Haus und das Pentagon hatten am Montag bestätigt, dass nordkoreanische Streitkräfte an vorderster Front an der Seite russischer Einheiten kämpften - in einigen Fällen auch unabhängig. Nordkorea hatte nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums rund 10.000 Soldaten nach Russland geschickt, um die Truppen Moskaus im Kampf gegen die Ukraine zu unterstützen - vor allem in die Region Kursk.

