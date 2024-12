liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Nordkoreas Soldaten laut USA an der Front ++ Stand: 17.12.2024 10:44 Uhr

Dem Weißen Haus zufolge stehen nordkoreanische Truppen nun an der Seite Russlands an der Frontlinie in der Ukraine. Finnlands Präsident hält Forderungen nach Friedensgesprächen für verfrüht. Die Entwicklungen im Liveblog.

Weißes Haus: Nordkoreanische Soldaten an der Frontlinie

Studie: Mehrheit der Deutschen hat Angst vor Atomwaffen-Einsatz

Hochrangiger russischer General getötet

Russische Ermittler haben den Mord an dem General Igor Kirillow in Moskau als Terroranschlag eingestuft. Kirillow und sein Adjutant wurden am Morgen in Moskau bei einer Bombenexplosion getötet, wie das nationale Ermittlungskomitee mitteilte. Der Sprengsatz war demnach in einem Elektroroller detoniert, als Kirillow am Morgen das Haus verließ, um sich zur Arbeit fahren zu lassen.

Kiews Geheimdienst SBU hatte am Montag Vorwürfe erhoben, nach denen Kirillow für den Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine verantwortlich sei. Russland erklärte wiederholt, seine Chemiewaffen beseitigt zu haben. Kirillow wiederum hatte der Ukraine unter anderem vorgeworfen, Biolabors der USA auf ihrem Gebiet zu betreiben. In Russland hatte es bereits in der Vergangenheit im Zuge des Krieges Anschläge auf ranghohe Militärs und Propagandisten gegeben. Der Machtapparat in Moskau machte dafür immer wieder ukrainische Geheimdienste verantwortlich.

Finnlands Präsident Alexander Stubb hält Forderungen nach Friedensverhandlungen und Waffenstillständen in der Ukraine für verfrüht. "Ich begrüße diese Diskussionen, aber konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Die Ukraine muss diesen Krieg zuerst gewinnen", sagte er vor einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Joint Expeditionary Force (JEF) in Tallinn. Damit ein Waffenstillstand zustande kommen kann, müsse die von Russland angegriffene Ukraine mögliche Gespräche aus einer Position der Stärke heraus beginnen können.

"Bevor wir über Frieden oder einen Waffenstillstand sprechen können, müssen wir die Ukraine weiterhin unterstützen - und diese Unterstützung muss sehr praktisch sein. Das bedeutet im Wesentlichen Waffen und Munition", sagte Stubb.

Bei einer Explosion in Moskau sind russischen Angaben zufolge ein hochrangiger General und sein Adjutant getötet worden.Dabei soll es sich um den Chef der für radiologische, biologische und chemische Waffen zuständigen Einheiten handeln, Generalleutnant Igor Kirillow. Die Explosion sei durch einen Sprengsatz verursacht worden, der in einem Elektroroller in der Nähe eines Wohnhauses im Südosten der russischen Hauptstadt versteckt gewesen sei, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass die Sprecherin des Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko.

Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat einer Studie zufolge Angst vor einem Einsatz von Atomwaffen infolge eines bewaffneten Konflikts. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) veröffentlicht hat. Demnach fürchten sich 58 Prozent der Befragten vor einem möglichen Einsatz nuklearer Waffen, 57 Prozent vor einem Atomunfall. Die Angst stehe dabei vor allem in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine, sagte die Präsidentin der Behörde, Inge Paulini. Für die Studie wurden 2002 Menschen im Zeitraum von Mai bis Juli 2024 telefonisch befragt.

In Russland ist ein Mann wegen eines mutmaßlichen Versuchs der Brandstiftung auf einer Militärbasis zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Wie russische Medien berichteten, befand ein Militärgericht den 23-jährigen Wassili Scharkow des Hochverrats, der versuchten Sabotage an strategischer Infrastruktur und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung für schuldig.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte der im November 2023 festgenommene Scharkow mit dem Vertreter einer verbotenen Einheit von Russen gesprochen, die für die Ukraine kämpfen - der Legion Freiheit Russlands. Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass Scharkow mit Brandstiftungsplänen auf eine Militärbasis außerhalb Moskaus eingedrungen, aber festgenommen worden sei. Der 23-Jährige habe auf Anweisung der ukrainischen Sicherheitskräfte gehandelt. Das unabhängige Medium Sotavision berichtete, Scharkow habe keine Schuld eingestanden.

Nach Angaben des Weißen Hauses stehen nordkoreanische Truppen nun an der Frontlinie des russischen Angriffskriegs und befinden sich im Kampf gegen die Ukraine. Der Sprecher des nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten, John Kirby, bestätigte diese Einschätzung am Montag (Ortszeit), nachdem die ukrainische Regierung erklärt hatte, dass nordkoreanische Soldaten von einer Unterstützerrolle zu direkten Kämpfen im Namen Russlands übergegangen seien.

Bei Kämpfen in der russischen Region Kursk sind am Wochenende nach Darstellung des ukrainischen Militärgeheimdiensts GRU auch nordkoreanische Soldaten ums Leben gekommen oder verwundet worden. Unabhängig ließen sich die Angaben allerdings nicht überprüfen.

