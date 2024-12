liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet Abschuss russischer Drohnen ++ Stand: 16.12.2024 09:02 Uhr

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben 27 russische Drohnen abgeschossen. Russland meldet die Einnahme eines Dorfs in der Ostukraine. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine meldet Abschuss russischer Drohnen

Bei Kämpfen gegen die ukrainische Armee sind nach Angaben Kiews dutzende nordkoreanische Soldaten getötet oder verletzt worden. Nordkoreanische Einheiten hätten am Wochenende bei Gefechten in der russischen Region Kursk "erhebliche Verluste" erlitten, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst mit: "Mindestens 30 Soldaten wurden getötet und verwundet."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Samstag erklärt, dass Russland bei den Kämpfern in Kursk "in erheblichem Ausmaß" nordkoreanische Soldaten einsetze. Demnach kämpfen diese in gemischten Einheiten an der Seite russischer Soldaten.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat Russland in der Nacht 49 Drohnen zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt. Von den 49 Drohnen schoss die Luftwaffe 27 ab und verlor 19 aus den Augen, wahrscheinlich durch elektronische Störsignale. Drei Drohnen befanden sich am Morgen noch im ukrainischen Luftraum, hieß es weiter.

Russische Truppen haben das Dorf Schewtschenko in der ostukrainischen Region Donezk eingenommen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Sie beruft sich auf den von Moskau eingesetzten Chef der Region, Denis Puschilin.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Fronten der Ukraine sind erneut von schweren Gefechten mit Artillerieunterstützung erschüttert worden. Der Generalstab in Kiew führte in seinem abendlichen Lagebericht gestern insgesamt 214 Kämpfe an den verschiedenen Frontabschnitten auf.

Schwerpunkte waren wieder die Regionen um Pokrowsk und Kurachowe am Rande des Donbass, wo russische Truppen in den vergangenen Tagen mit Massenangriffen größere Geländegewinne erzielt hatten. Der Militärblog "DeepState" meldete, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Stellung bei Kolisnykivka in der Region Charkiw wiederhergestellt hätten.

Bei Kämpfen in der westrussischen Region Kursk erlitten die in die russischen Verbände eingegliederten nordkoreanischen Soldaten nach ukrainischen Berichten erstmals schwere Verluste. Die dort eingesetzte ukrainische Einheit "Madjar" veröffentlichte auf der Plattform X die Videoaufnahme einer Aufklärungsdrohne, die im Schnee nebeneinander liegende Leichen von Soldaten zeigt.

Nach der Darstellung von "Madjar" hatten nordkoreanische Soldaten nach schweren Gefechten ihre gefallenen Kameraden an einem Frontabschnitt gesammelt. Eine unabhängige Bestätigung dazu gibt es nicht. Nordkorea unterstützt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit rund 10.000 Soldaten, die nach einer kurzen Ausbildung mit neuer Bewaffnung und Ausrüstung an die Front bei Kursk verlegt wurden.

Die EU-Außenminister beraten heute über verschärfte Sanktionen gegen Russland. Sie kommen dafür in Brüssel erstmals unter Vorsitz der neuen Außenbeauftragten Kaja Kallas zusammen. Das 15. Paket seit der russischen Vollinvasion in der Ukraine sieht unter anderem Vermögens- und Einreisesperren für eine Reihe von Verantwortlichen aus Russland und dem verbündeten Belarus vor.

Dem ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen die Logistik der russischen Streitkräfte gelungen: In einer komplexen Operation mit anderen Teilen des Militärs und weiteren Geheimdiensten soll ein russischer Zug mit 40 Treibstofftanks zerstört worden sein.

"Als Ergebnis der Spezialoperation wurden die Lokomotive und 40 Tankwagen vernichtet und eine wichtige Bahnlinie zur Versorgung der russischen Truppen für längere Zeit außer Betrieb genommen," gibt der SBU bekannt

