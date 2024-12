liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Erneut gegenseitige Drohnenangriffe ++ Stand: 15.12.2024 11:49 Uhr

Die Ukraine und Russland haben die Abwehr mehrerer gegenseitiger Drohnenangriffe gemeldet. Das russische Außenministerium kritisierte erneut den deutschen Botschafter in Moskau, Lambsdorff. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Russland und die Ukraine melden gegenseitige Drohnenangriffe

Moskau kritisiert deutschen Botschafter

Russland meldet Einnahme zweier ukrainischer Dörfer

Russland hat nach eigenen Angaben weitere Dörfer in der Ostukraine erobert. Die Truppen hätten die Kontrolle über die Dörfer Weselji Hai und Puschkino in der Region Donezk übernommen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem habe das russische Militär vier vom Westen an die Ukraine gelieferte Patriot-Luftabwehrsysteme zerstört. Die russischen Truppen sind in den vergangenen Wochen in der Ostukraine immer weiter vorgerückt.

Das russische Außenministerium hat erneut den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, wegen seiner Aufrufe zum Frieden kritisiert. Dieser solle seine Aufrufe an den Westen und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj richten, schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf ihrem Telegramkanal. "Die direkte Verantwortung für den Tod der Menschen liegt beim kollektiven Westen, der mit Waffenlieferungen die Fortsetzung des Blutvergießens stimuliert." Auslöser der Schelte waren Äußerungen Lambsdorffs bei einem Weihnachtskonzert in Moskau vor mehreren Hundert Zuschauern. Dort hatte er seine Hoffnung auf Frieden erklärt. Auch im Vorjahr hatte Sacharowa den Botschafter wegen seines Gedenkens an die Kriegsopfer beim Weihnachtskonzert attackiert.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erneut einen russischen Drohnenangriff weitgehend abgewehrt. Die Luftabwehr habe in der Nacht 56 von 108 russischen Drohnen zerstört, teilte das ukrainische Militär mit. Weitere 49 Drohnen seien vom Radar verschwunden und vermutlich von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. Allerdings hätten Trümmer zerstörter Drohnen eine nicht näher bezeichnete Infrastruktureinrichtung sowie Wohngebäude und Häuser beschädigt.

Karte der Ukraine und Russlands, hell schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Das russische Verteidigungsministerium hat den Abschuss von 15 ukrainischen Drohnen in der Nacht zum Sonntag gemeldet. Dreizehn der Drohnen seien über dem Schwarzen Meer und jeweils eine über den russischen Grenzregionen Kursk und Belgorod abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium in einem Beitrag auf seinem Telegram-Kanal mit.

