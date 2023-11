liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj sichert EU weitere Reformen zu ++ Stand: 08.11.2023 05:49 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat der EU weitere Reformen zugesichert. Die G7-Außenminister haben ihre Entschlossenheit zur Unterstützung Kiews bekräftigt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der EU vor der heute erhofften Empfehlung für Beitrittsverhandlungen des Landes zur Europäischen Union weitere Reformen zugesichert. Die Ukraine arbeite an neuen Gesetzen und an einer Stärkung ihrer staatlichen Institutionen, um die EU-Standards in dem Land einzuführen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. "Die Ukraine wird in der EU sein." Die Mitgliedschaft bedeute für die Ukraine "wirtschaftliche Sicherheit und soziale Stabilität", sagte Selenskyj. Das Land überlebt in seinem Kampf gegen die russische Invasion dank der Milliardenhilfen der EU. Die Europäische Kommission will heute ihren Bericht zu den Reformfortschritten der Ukraine vorlegen.

Die G7-Staaten haben der Ukraine ihre anhaltende Unterstützung zugesichert. Bei ihrem Treffen in Tokio bekräftigen die Außenminister der G7 ihre Entschlossenheit, ungeachtet des Kriegs in Nahost die Ukraine weiter zu unterstützen und "scharfe Sanktionen gegen Russland zu verhängen", wie das japanische Außenministerium mitteilte.

Es sei wichtig, dass die G7-Staaten vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas "geschlossen ein klares Signal an die internationale Gemeinschaft senden, dass unser unerschütterliches Engagement für die Unterstützung der Ukraine niemals nachlassen wird", erklärte die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa. Die G7-Außenminister sicherten außerdem zu, die Anstrengungen zum Wiederaufbau der Ukraine "mittel- und langfristig" zu beschleunigen und zusammen mit internationalen Partnern "auf einen Friedensprozess hinzuarbeiten".

Die russischen Besatzungsbehörden haben mehrjährige Haftstrafen gegen drei ukrainische Soldaten verhängt. Die ersten F-16-Kampfjets für die Ukraine sind den Niederlanden zufolge auf dem Weg nach Rumänien. Die Entwicklungen vom Dienstag zum Nachlesen.