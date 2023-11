liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Moskau meldet Drohnenangriffe auf Krim ++ Stand: 07.11.2023 09:46 Uhr

Nach Angaben aus Moskau hat die russische Flugabwehr 17 ukrainische Drohnen zerstört, die im Anflug auf die annektierte Krim waren. Der Krieg in der Ukraine ist auch Thema beim Treffen der G7-Außenminister. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Moskau meldet Drohnenangriffe auf Krim

Der jüngste ukrainische Angriff auf eine russische Werft auf der annektierten Halbinsel Krim könnte nach britischer Einschätzung den Bau und die Reparatur russischer Kriegsschiffe verzögern. "Die Fähigkeit der Ukraine, die Schiffsbauinfrastruktur auf der Krim anzugreifen, wird Russland wahrscheinlich dazu veranlassen, eine Verlagerung weiter von der Frontlinie in Erwägung zu ziehen, was die Lieferung neuer Schiffe verzögern würde", teilte das britische Verteidigungsministerium mit.

Die Ukraine hatte nach eigenen Angaben bei einem Angriff am 4. November ein neues russisches Kriegsschiff in Kertsch zerstört.

Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 17 ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt. Am Morgen sei der Versuch "des Kiewer Regimes, terroristische Anschläge" zu verüben, vereitelt worden, teilte das Ministerium auf Telegram mit. Neun Drohnen seien zerstört worden, acht weitere über dem Schwarzen Meer und dem Gebiet der Krim abgefangen worden.

Unabhängig überprüfbar waren die Angaben zunächst nicht. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Hafenstadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, teilte auf Telegram mit, russische Flugabwehrsysteme hätten fünf Drohnen über dem Schwarzen Meer nahe Sewastopol abgeschossen. Nach Informationen des Rettungsdienstes von Sewastopol seien Trümmer einer abgestürzten Drohne auch in den Hof eines Privathauses gefallen. Ein Mann sei verletzt worden. Schwerwiegende Schäden an Gebäuden in Sewastopol seien nicht erfasst worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die G7-Außenminister beraten heute und morgen in Tokio auch über den Krieg in der Ukraine . Der SPD-Außenpolitiker Michael Müller hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock dazu aufgerufen, ihre diplomatischen Anstrengungen für ein Ende der Kriege sowohl in Israel wie auch in der Ukraine zu verstärken. Der Angriffskrieg Russlands tobe in unverminderter Härte weiter, "mit schrecklichen Folgen für die Menschen in der Ukraine", sagte der SPD-Politiker.

Wegen des Krieges hat sich der ukrainische Präsident Selenskyj gegen eine Präsidentschaftswahl im März ausgesprochen. Nach dem Raketenschlag auf eine Militärzeremonie spricht Kiew von 19 getöteten Soldaten.