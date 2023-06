liveblog Krieg gegen die Ukraine + Selenskyj fordert härtere Sanktionen gegen Raketenbauteile + Stand: 14.06.2023 04:52 Uhr

Dr ukrainische Präsident Selenskyj fordert härtere Sanktionen gegen Raketenbauteile. Laut Stadtverwaltung ist nach einem russischem Raketenangriff in Odessa ein Feuer ausgebrochen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Russland dringt weiter auf eine internationale Untersuchung der Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines. "Es wäre sinnvoll, über die Gründe für die hartnäckige Weigerung des kollektiven Westens nachzudenken, eine transparente und objektive internationale Untersuchung der Terroranschläge in der Ostsee unter der Schirmherrschaft des UN-Sicherheitsrats einzuleiten", schrieb Andrey Ledenew von der russischen Botschaft in den USA auf dem offiziellen Telegram-Kanal der Auslandsvertretung. Auch die Rolle der Vereinigten Staaten bei den Explosionen müsse "geklärt" werden, sagt er zu Berichten, wonach die USA die Ukraine davor gewarnt haben sollen, die Pipelines unter der Ostsee anzugreifen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dringt auf umfassendere Maßnahmen gegen die Zulieferung von Bauteilen für russische Raketen. "Es ist eindeutig billiger, den Terroristen ein für alle Mal die Versorgungswege für die Komponenten des Terrors zu verschließen, als ständig neue Raketen für die Luftabwehr zu kaufen", sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache.

"Leider hat Russland immer noch die Möglichkeit, kritische Komponenten für die Produktion von Raketen zu erhalten, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern, einschließlich Partnerländern, hergestellt werden." Zuletzt waren bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Krywji Rih elf Zivilisten ums Leben gekommen. Die Rakete, die bei dem Angriff eingesetzt wurde, habe etwa 50 in anderen Ländern hergestellte Komponenten enthalten, sagt Selenskyj.

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa brach ukrainischen Angaben zufolge ein Feuer in der Nähe eines Geschäftszentrums aus. "Informationen über das Ausmaß der Zerstörung und die Zahl der Opfer werden derzeit geklärt", teilte die Stadtverwaltung mit. Auch das Lagerhaus einer Einzelhandelskette sei getroffen worden. Die Luftabwehr habe zwei Raketen über der Stadt abgefangen. Es war nicht sofort klar, wie viele Raketen die Stadt trafen.

Präsident Putin fordert, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen - nur dann sei Russland bereit zu Friedensgesprächen. IAEA-Chef Grossi, hat sich ein Bild über die Lage im AKW Saporischschja verschafft.