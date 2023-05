liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ USA leisten zusätzliche Militärhilfe ++ Stand: 03.05.2023 04:36 Uhr

Die USA leisten der Ukraine 300 Millionen Dollar zusätzliche Militärhilfe. Einem russischen Gouverneur zufolge ist ein Feuer in einem Treibstofflager in Krasnodar ausgebrochen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die USA lassen der von Russland angegriffenen Ukraine zusätzliche Militärhilfen im Wert von etwa 300 Millionen Dollar zukommen. Wie US-Vertreter, die anonym bleiben wollten, weil die neuen Hilfen noch nicht offiziell angekündigt waren, mitteilten, fallen darunter etwa große Mengen an Artilleriegeschossen, Haubitzen, Luft-Boden-Raketen und Munition.

Die Ukraine hat eine Frühjahrsoffensive gegen die russischen Invasoren angekündigt. Das neue Paket enthält auch Raketen des Typs "Hydra-70", die aus der Luft abgefeuert werden, außerdem eine ungenannte Zahl von Raketen für bereits gelieferte US-Raketenwerfersysteme des Typs "HIMARS". Auch Waffen zur Panzerabwehr werden der Ukraine zur Verfügung gestellt. Sie alle sollen aus Beständen des US-Verteidigungsministeriums entnommen werden, um eine schnelle Lieferung an die Front zu garantieren.

Ein Treibstofflager in der russischen Region Krasnodar ist nach Angaben des Gouverneurs der Region in Brand geraten. "Das ist ein Brand der höchsten Schwierigkeitsklasse", schreibt Gouverneur Weniamin Kondratjew auf dem Nachrichtendienst Telegram. Die Region liegt im Südwesten Russlands am Asowschen Meer gegenüber der Ukraine.