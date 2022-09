Die Regierung Washington hält eine Einstufung Russlands als Terror unterstützenden Staat nicht für den richtigen Weg. Ukraines Präsident Selenskyj begrüßt den IAEA-Bericht. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj begrüßt IAEA-Bericht

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Bericht von Fachleuten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zur Lage am russisch besetzten Atomkraftwerk Saporischschja begrüßt. Der Report zeige deutlich die Präsenz von russischen Truppen und Militärausrüstung auf dem Gelände der Anlage auf, sagte Selenskyj am Abend in seiner regelmäßigen Videobotschaft. Zugleich rief er die IAEA auf, sich ausdrücklich Kiews Forderung nach einem russischen Rückzug vom Atomkraftwerk und dessen Umgebung anzuschließen.