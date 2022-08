Krieg gegen die Ukraine Explosion in Waffenlager auf der Krim Stand: 16.08.2022 10:09 Uhr

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat es erneut eine Explosion gegeben - offenbar ist ein Munitionslager betroffen. Erst vor einer Woche war bei einer Detonation auf einem Militärflughafen ein Mensch getötet worden.

Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat es erneut eine heftige Explosion gegeben. Russische Medien verbreiteten eine Stellungnahme des Verteidigungsministeriums in Moskau, der zufolge sich die Detonation in einem provisorischen Waffenlager ereignete.

Auch der Krim-Verwaltungschef Sergej Aksjonow bestätigte die Explosion in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft. Nach Angaben der Behörden war ein früherer Bauernhof im Dorf Maiskoje in der nördlichen Region Dschankoje betroffen, der von russischen Streitkräften als Munitionslager genutzt wird. Auch eine Umspannstation für die Stromversorgung soll in Brand geraten sein. Videoaufnahmen im Internet zeigten ein großes Feuer und eine Rauchwolke. Von unabhängiger Seite können die Angaben aber nicht überprüft werden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Laut Aksjonow wurden durch die Explosion zwei Menschen verletzt. Es sei eine fünf Kilometer umfassende Sicherheitszone um das mutmaßliche Munitionslager eingerichtet und Evakuierungen eingeleitet worden.

Vor einer Woche bereits Detonation auf Militärflughafen

Erst vor einer Woche hatte es Explosionen auf einem Militärflughafen in Saki nahe dem Kurort Nowofjodorowka im Südwesten der Krim gegeben. Behörden zufolge war auch bei dieser Detonation ein Munitionslager betroffen. Demnach wurde ein Mensch getötet und mindestens 14 Menschen verletzt.

Ursache für Explosion unklar

Die Ukraine hatte die Verantwortung für diese Explosion zurückgewiesen. Auch laut russischem Außenministerium wurde der Stützpunkt nicht beschossen. Stattdessen sei ein Verstoß gegen Brandschutzregeln die wahrscheinlichste Ursache für die Explosion.

Wie es zu der nun gemeldeten Detonation in Maiskoje kommen konnte, ist noch unklar. Weder das russische Außenministerium noch die Behörden auf der Krim äußerten sich bislang zu möglichen Ursachen.