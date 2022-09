Liveblog Ukraine-Krieg und die Folgen ++ Kupjansk zurückerobert? ++ Stand: 10.09.2022 10:03 Uhr

Die ukrainischen Truppen nehmen offenbar das strategisch wichtige Kupjansk ins Visier - sie könnten schon in der Stadt sein. Die Bundeswehr beteiligt sich an einer Übung in Estland. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Liveblog.

Kupjansk offenbar vor dem Fall Die ukrainischen Streitkräfte bedrohen nach britischen Erkenntnissen die russischen Besatzer in der strategisch wichtigen Kleinstadt Kupjansk in der Region Charkiw. Sollte der Ort zurückerobert werden, wäre das ein schwerer Schlag für die russischen Truppen, heißt es im jüngsten Lagebericht des britischen Militärgeheimdienstes. Kupjansk liegt an den russischen Nachschublinien zur Front im Donbass im Osten der Ukraine. Bei Twitter sind bereits Bilder von ukrainischen Truppen in der Stadt zu sehen. Unklar ist allerdings, wie umfassend ihre Kontrolle über sie ist. Am Freitagabend hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, die Truppen seines Landes hätten in der Region Charkiw mehr als 30 Siedlungen von Russland zurückerobert. Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Baerbock in Kiew Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. "Ich bin heute nach Kiew gereist, um zu zeigen, dass sie sich weiter auf uns verlassen können", sagte sie mit Blick auf die Menschen in der Ukraine. Berlin werde Kiew "weiter beistehen, so lange es nötig ist – mit der Lieferung von Waffen, mit humanitärer und finanzieller Unterstützung". Baerbock in Kiew Zweiter Besuch seit Kriegsbeginn Die Bundesaußenministerin sagte bei der Ankunft dem Land Beistand zu - so lange dieser nötig sei.