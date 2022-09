Der Grünen-Chef ruft angesichts der Erfolge der ukrainischen Armee gegen Russland zu mehr Unterstützung auf. Indonesien erwägt den Kauf russischen Öls. Die Entwicklungen im Liveblog.

Grünen-Chef fordert mehr Waffenlieferungen für Ukraine

Grünen-Chef Omid Nouripour fordert angesichts der Erfolge der Ukraine gegen die russischen Invasionstruppen mehr deutsche Waffenlieferungen für Kiew. "Wir müssen den Bedarf der Ukraine nach Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen. Gerade jetzt, bevor der Winter kommt, müssen wir die Ukraine dabei unterstützen, in diesem Jahr noch so viel wie möglich von ihrem eigenen Land zu befreien", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". "Alle in der Regierung wissen indes, dass noch mehr möglich wäre. Da sollte nicht nur im Ringtausch, sondern wo möglich auch direkt aus den Beständen von Bundeswehr und Industrie geliefert werden."