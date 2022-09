Nach Angaben des Betreibers ist auch der letzte verbliebene Block des AKW Saporischschja vom Netz gegangen. Die Ukraine wirft dem Internationalen Währungsfonds mangelnde Unterstützung vor. Die Entwicklungen im Liveblog.

Großbritannien: Ukrainische Truppen machen große Fortschritte

Die ukrainischen Truppen haben nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes in den vergangenen 24 Stunden bedeutende Fortschritte bei ihrer Gegenoffensive in der Region Charkiw im Osten gemacht. Das russische Militär habe wahrscheinlich Einheiten von dort abgezogen, heißt es im jüngsten Geheimdienstbericht. Allerdings hielten Kämpfe rings um die Städte Kupjansk und Isjum an.