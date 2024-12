liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Lawrow: Russland bereit "jedes Mittel" einzusetzen ++ Stand: 06.12.2024 05:28 Uhr

Russlands Verteidigungsminister Lawrow warnt, dass Russland zu seiner Verteidigung zum Einsatz aller möglichen Mittel bereit sei. Der Bundestag debattiert heute über einen FDP-Antrag zu "Taurus"-Lieferungen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Gegen den Widerstand von Bundeskanzler Olaf Scholz will die FDP im Bundestag die Lieferung des Marschflugkörpers "Taurus" an die Ukraine durchsetzen. Heute debattiert das Parlament über einen entsprechenden Antrag der Freidemokraten. Der "Taurus" versetze die von Russland angegriffene Ukraine in die Lage, Angriffe auf militärische Ziele weit hinter den Frontlinien durchzuführen, heißt es in dem FDP-Antrag, über den aber wahrscheinlich nicht abgestimmt wird.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat gewarnt, dass Russland zu seiner Verteidigung zum Einsatz aller möglichen Mittel bereit sei. Die USA und ihre Verbündeten "müssen verstehen, dass wir bereit wären, jedes Mittel zu nutzen, um ihnen nicht zu ermöglichen, das zu erreichen, was sie als strategische Niederlage Russlands bezeichnen", sagte Lawrow in einem Interview mit dem umstrittenen rechten Nachrichtenmoderator Tucker Carlson.

Er hoffe, dass die westlichen Länder Moskaus kürzliche Nutzung einer neuartigen Rakete in der Ukraine ernst genommen hätten, fuhr Lawrow fort: "Wir senden Signale, und wir hoffen, dass das letzte, vor ein paar Wochen, das Signal mit dem neuen Waffensystem namens Oreschnik, (...) ernst genommen wurde".

Lawrow beharrte darauf, dass Russland die Situation nicht eskalieren lassen und "jedes Missverständnis" mit den USA und ihren Partnern vermeiden wolle. Er warnte zugleich, dass Moskau "weitere Botschaften senden" werde, "wenn sie nicht die notwendigen Schlussfolgerungen" ziehen.

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, hat den hochrangigen ukrainischen Berater Andriy Yermak getroffen. Das Weiße Haus teilte mit, die beiden hätten am Donnerstag darüber diskutiert, wie die Position Kiews im Krieg mit Russland verbessern werden könnte und wie sichergestellt werden könnte, dass die Ukraine stark in mögliche künftige Verhandlungen tritt.

Die Ukraine will ihre Streitkräfte im kommenden Jahr mit mehr als 30.000 Drohnen ausrüsten. Das Verteidigungsabkommen zwischen Nordkorea und Russland ist nach Angaben aus Pjöngjang in Kraft getreten.