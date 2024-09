liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet drei Tote nach Angriff bei Charkiw ++ Stand: 13.09.2024 04:00 Uhr

Bei einem russischen Angriff auf ein Dorf bei Charkiw sind der Ukraine zufolge drei Menschen getötet worden. Großbritanniens Premier Starmer hat das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine bekräftigt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine meldet drei Tote nach russischem Angriff bei Charkiw

Britischer Premier: Wollen keinen Konflikt mit Russland

Bei einem russischen Angriff bei Charkiw wurden den regionalen Behörden zufolge drei Menschen getötet. Neun weitere Personen seien durch den Beschuss des Dorfes Borowa südöstlich der Stadt verletzt worden. Das ukrainische Innenministerium hatte zuvor berichtet, dass Rettungsdienste bereits wegen eines anderen Angriffs im Einsatz waren, als die Moskauer Truppen erneut schossen. Unter den Verletzten seien auch Rettungskräfte.

In der benachbarten Grenzregion Sumy sollen russische Streitkräfte nach Angaben örtlicher Behörden gestern 57 Mal Grenzgebiete beschossen haben. Eine Person sei nach einem Angriff in der Nähe der Stadt Jampil getötet worden. Die Region Sumy grenzt an die südrussische Region Kursk.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat die Behauptung von Russlands Präsident Wladimir Putin zurückgewiesen, dass eine Freigabe weitreichender Waffen des Westens für Angriffe tief in russischem Territorium einer Kriegsbeteiligung der NATO gleichkäme. Großbritannien wolle keinen Konflikt mit Russland, sagte Starmer auf dem Weg nach Washington. "Die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung", sagte Starmer. Dieses Recht unterstütze Großbritannien voll und ganz und biete in diesem Kontext Ausbildungsmöglichkeiten an. "Aber wir suchen keinen Konflikt mit Russland - das ist nicht im Geringsten unsere Absicht", betonte er.

Die britische Regierung äußert sich bislang nicht konkret zur Frage, was sie der Ukraine mit den von ihr zur Verfügung gestellten Waffen genau erlaubt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat einen möglichen ukrainischen Einsatz westlicher weitreichender Präzisionswaffen gegen Ziele tief auf russischem Territorium als Kriegsbeteiligung der NATO gewertet. "Das wird bedeuten, dass die Länder der NATO, die USA, die europäischen Länder mit Russland kämpfen", sagte der Kremlchef auf die Frage eines Journalisten in St. Petersburg.

Putin erklärte weiter, damit würde sich das Wesen des Krieges ändern. "Wir werden entsprechende Entscheidungen treffen, ausgehend von den Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sein werden", sagte er, ohne Details zu nennen.

