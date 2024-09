liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet mehr als 60 Drohnenangriffe ++ Stand: 12.09.2024 10:32 Uhr

Russland soll in der Nacht erneut ukrainische Gebiete mit mehr als 60 Drohnen angegriffen haben. In der Stadt Konotop sollen dadurch mindestens 14 Menschen verletzt worden sein. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach seinem Besuch in der Ukraine ist US-Außenminister Antony Blinken nach Polen weitergereist. Hier soll er zu Gesprächen mit Ministerpräsident Donald Tusk und Präsident Andrzej Duda zusammenkommen. Schwerpunkt ist dabei angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Verteidigungspolitik und weitere mögliche Unterstützung für die Ukraine.

Die nächtlichen russischen Angriffe sollen laut ukrainischem Energieministerium auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in insgesamt sechs Regionen des Landes abgezielt haben. In drei Gebieten sei infolge der entstandenen Schäden die Stromversorgung teilweise zusammengebrochen.

Die Behörden der ukrainischen Stadt Konotop haben die Zahl der Verletzten durch einen russischen Angriff leicht nach oben korrigiert. War zunächst von 13 verletzten Personen die Rede, wurden nun 14 verletzte Zivilisten gemeldet.

Nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft wurden mehrere Wohnhäuser, Schulen und Geschäfte beschädigt. Strom und Wasser fielen aus in der Stadt, die vor dem russischen Angriffskrieg knapp 90.000 Einwohner hatte. Reparaturtrupps versuchten, das Krankenhaus und das Wasserwerk wieder ans Stromnetz zu bringen, schrieb Bürgermeister Artem Semenichin auf Telegram. Wann Wohnhäuser wieder versorgt werden können, lasse sich nicht vorhersagen.

Karte der Ukraine, schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hat die ukrainische Luftwaffe in der Nacht 44 von insgesamt 64 Drohnen abwehren können, mit denen Russland ukrainische Gebiete angegriffen hat. Auch mehrere Raketen seien auf ukrainisches Territorium abgefeuert worden.

Die US-Regierung will noch in dieser Woche über die Bitte der Ukraine beraten, auch mit weitreichenden Waffen Ziele in Russland angreifen zu können. Das kündigte US-Außenminister Antony Blinken während eines Besuchs in der Ukraine an. Auch der britische Außenminister war zu Gesprächen nach Kiew gereist.

Bei einem russischen Angriff auf die nordostukrainische Stadt Konotop sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 13 Menschen verletzt worden. Energieanlagen und zivile Infrastruktur seien attackiert worden, teilen die Behörden in der Region Sumy auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Die Außenminister der USA und Großbritanniens haben bei ihrem Besuch in Kiew weitere Hilfsleistungen versprochen. Russlands Präsident Putin erwägt Export-Begrenzungen für Uran. Die Entwicklungen vom Mittwoch zum Nachlesen.