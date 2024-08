liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Rosneft steigert trotz Sanktionen Gewinn ++ Stand: 30.08.2024 06:53 Uhr

Der russische Ölriese Rosneft hat seinen Gewinn trotz Sanktionen kräftig gesteigert. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Grossi, wird kommende Woche in der Ukraine erwartet. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der russische Ölriese Rosneft hat seinen Gewinn in der ersten Jahreshälfte trotz weitreichender Sanktionen kräftig gesteigert. Das Unternehmen fuhr mit 773 Milliarden Rubel (ungerechnet rund 7,6 Milliarden Euro) netto rund 27 Prozent mehr ein als in den ersten sechs Monaten 2023.

Rosneft wurde wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine von europäischen Ländern mit Sanktionen belegt, verkauft sein Öl aber nun verstärkt nach Indien und China. Konzernchef Igor Setschin, ein Vertrauter von Präsident Wladimir Putin, kritisiert bei der Bilanzvorlage die zuletzt in Russland gestiegenen Steuern. Diese seien für die Ölbranche "zerstörerisch".

Rosneft steht für 40 Prozent der gesamten russischen Ölproduktion und bezeichnet sich selbst als den größten Steuerzahler des Landes.

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, wird in der kommenden Woche in der Ukraine erwartet. Dort werde er sich über die Entwicklungen am Atomkraftwerk Saporischschja informieren, teilte die IAEA mit.

Grossi hatte erst vor knapp zwei Wochen erklärt, die Sicherheit der Anlage habe sich verschlechtert. Am Dienstag hatte Grossi das AKW Kursk in der gleichnamigen russischen Region inspiziert und betont, durch die Kämpfe dort bestehe die ernste Gefahr eines atomaren Zwischenfalls.

In Washington will US-Verteidigungsminister Austin am Freitag mit seinem ukrainischen Amtskollegen unter anderem über die Lage in Kursk sprechen. In der Ukraine werden Stromabschaltungen ausgeweitet.