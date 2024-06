liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Trump hält schnelles Kriegsende für möglich ++ Stand: 28.06.2024 09:08 Uhr

In der TV-Debatte in den USA hat sich Ex-Präsident Trump zur Ukraine geäußert: Unter seiner Führung wäre der Krieg schnell vorbei, sagte er. Selenskyj will noch vor dem NATO-Gipfel nach Warschau reisen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In einem Treibstofflager in der zentralrussischen Region Tambow ist ein Feuer ausgebrochen. Ursache sei ein ukrainischer Drohnenangriff, schreibt Regionalgouverneur Maxim Jegorow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Es habe keine Verletzten gegeben, die Feuerwehr sei im Einsatz. Die Stadt Tambow liegt rund 460 Kilometer südöstlich von Moskau.

"Ein kleines Feuer ist ausgebrochen und konnte eingedämmt werden", erklärte Jegerow. Es habe "keine Opfer" gegeben. Das russische Verteidigungsministerium erklärte unterdessen, dass in der Nacht 25 ukrainische Drohnen "abgefangen" worden seien. Der Vorfall in Tambow wurde zunächst nicht erwähnt. In der westrussischen Region Brjansk wurde laut dem Regionalgouverneur Alexander Bogomow eine Drohne abgeschossen. Allerdings sei durch herabfallende Trümmerteile das Dach eines Verwaltungsgebäudes teilweise zerstört worden, erklärte er auf Telegram.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach Angaben der polnischen Regierung vor dem NATO-Gipfel im Juli in Washington nach Warschau kommen. "Präsident Selenskyj und ich haben ein Gespräch in Warschau noch vor dem NATO-Gipfel vereinbart", schrieb Polens Regierungschef Donald Tusk auf der Plattform X.

Das EU- und NATO-Mitglied Polen ist einer der engagiertesten politischen und militärischen Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Es hat auch eine wichtige Funktion als Drehscheibe für die westliche Militärhilfe für Kiew. Zudem hat Polen knapp eine Million Flüchtlinge aus seinem Nachbarland aufgenommen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im TV-Duell gegen Amtsinhaber Joe Biden behauptet, dass Russland unter ihm keinen Angriffskrieg gegen die Ukraine gewagt hätte. "Wenn wir einen echten Präsident gehabt hätten, einen Präsidenten, der von Putin respektiert wird, dann wäre er nie in die Ukraine einmarschiert", sagte Trump in Atlanta im Themenblock, der sich um die Außenpolitik drehte.

Trump kündigte erneut an, den Krieg beenden zu können, wenn er wiedergewählt würde. Das würde noch vor seinem Amtsantritt im Januar passieren, so der 78-Jährige weiter. Wie er das genau machen will, ließ Trump offen. Trump sagte außerdem, der Demokrat Biden müsse von den europäischen Staaten fordern, dass sie mehr Geld für die Unterstützung der Ukraine ausgeben.

Trump ist seit langem für seine positiven Äußerungen über Russlands Präsident Wladimir Putin bekannt. So bezeichnete er dessen Vorgehen bei der russischen Invasion in die Ukraine als "genial" und "sehr schlau".

An den Frontabschnitten im Osten der Ukraine lieferten sich russische und ukrainische Einheiten auch am Donnerstag schwere Kämpfe. "Der Feind sucht nach Wegen, unsere Verteidigungslinien zu durchbrechen", teilte der ukrainische Generalstab in Kiew am Abend in seinem täglichen Lagebericht mit.

Von den mehr als 100 gemeldeten bewaffneten Zusammenstößen des Tages entfiel nach diesen Angaben mehr als die Hälfte auf die Umgebung von Pokrowsk in der Region Donezk. Der Frontverlauf sei unverändert geblieben. Ukrainische Militärs berichteten zudem von schweren Gefechten rund um die Siedlung Mirnoje westlich der Großstadt Saporischschja.

Karte der Ukraine, schraffiert: von Russland besetzte Gebiete

