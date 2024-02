Ukrainischer Präsident in Berlin Scholz und Selenskyj unterzeichnen Sicherheitsabkommen Stand: 16.02.2024 13:09 Uhr

Bundeskanzler Scholz und der ukrainische Präsident Selenskyj haben in Berlin ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Die Vereinbarung enthält Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung.

Deutschland und die Ukraine haben ein bilaterales Sicherheitsabkommen geschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichneten die Vereinbarung im Kanzleramt in Berlin.

Nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers handelt es sich um eine "Vereinbarung über Sicherheitszusagen und langfristige Unterstützung" der Ukraine, die sich seit fast zwei Jahren gegen die russische Militäroffensive verteidigt. Details zu dem Abkommen wurden zunächst nicht bekannt.

Die G7-Staaten hatten der Ukraine im Juli 2023 am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius "langfristige Sicherheitszusagen" in Aussicht gestellt. Großbritannien unterzeichnete im Januar als erstes G7-Land ein entsprechendes bilaterales Abkommen mit Kiew. Deutschland ist jetzt das zweite Land, das ein solches Abkommen unterzeichnet.

Abkommen auch mit Frankreich

Vor der Unterzeichnung hatte Selenskyj fast eine Stunde lang mit Scholz gesprochen. Im Anschluss wollte Selenskyj Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Am Abend wird Selenskyj in Paris erwartet, wo er mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron ebenfalls eine Sicherheitsvereinbarung treffen will.

Am Samstag ist Selenskyj bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast, wo er eine Rede halten und Gespräche mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris führen will.