liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Angriffe auf Charkiw, Lwiw und Odessa ++ Stand: 29.12.2023 05:32 Uhr

Die Städte Charkiw und Lwiw sind nach Angaben der dortigen Bürgermeister in der Nacht Ziel von russischen Angriffen gewesen. In Odessa beschädigte offenbar eine Drohne ein Hochhaus. Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die ukrainischen Städte Charkiw und Lwiw sind ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht von Russland angegriffen worden. In Charkiw im Nordosten der Ukraine sprach Bürgermeister Ihor Terechow von einem "massiven Angriff", bei dem "mindestens sechs Explosionen" zu hören gewesen seien.

Der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, teilte mit, es habe zwei Angriffe gegeben. Lwiw liegt im Westen der Ukraine und ist vergleichsweise selten Ziel von Angriffen. Beide Politiker äußerten sich zunächst nicht zu Schäden oder Opfern.

Herabstürzende Teile einer abgeschossenen Drohne haben nach Angaben örtlicher Behörden ein Hochhaus in Odessa in Brand gesetzt. Der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, meldete den Drohnenangriff im Kurznachrichtendienst Telegram. "Ein Hochhaus in Odessa wurde durch eine abgeschossene Drohne beschädigt". Über mögliche Tote oder Verletzte gebe es noch keine Informationen. Der Gouverneur forderte alle Einwohner der Stadt auf, während des Drohnenangriffs in den Schutzräumen zu bleiben.

