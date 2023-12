liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Nouripour: Könnten US-Hilfen nicht kompensieren ++ Stand: 28.12.2023 07:17 Uhr

Grünen-Chef Nouripour warnt, Deutschland und die EU könnten wegbrechende US-Hilfen für die Ukraine nicht auffangen. Die Präsidentin der Republik Moldau fordert, Russlands Präsident Putin müsse gestoppt werden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Nach Ansicht des russischen Diplomaten Michail Uljanow wird Finnland das erste Land sein, das unter einer möglichen Eskalation der Spannungen zwischen Russland und der NATO zu leiden hätte. "Sie lebten ruhig und in Frieden, bis sie sich plötzlich zwischen Russland und der NATO wiederfanden. Aber da sie unsere Nachbarn sind, werden sie die ersten sein, die leiden, wenn es, Gott bewahre, zu einer Eskalation kommt", sagte der ständige Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien der Nachrichtenagentur Ria.

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hat auf die zentrale Rolle der USA bei der westlichen Unterstützung für die Ukraine hingewiesen. Deutschland und die EU könnten eine wegbrechende amerikanische Unterstützung nicht auffangen, sagte Nouripour der Nachrichtenagentur dpa. "Es ist kaum möglich, einfach zu kompensieren, was die Amerikaner bisher leisten, weder beim Material noch beim Geld. Aber natürlich werden wir Europäer in diesem Falle die Hilfe für die Ukraine verstärkt angehen müssen." Die Freigabe neuer US-Hilfe für die Ukraine wird derzeit von einem Streit im US-Parlament blockiert. Nach Angaben der Regierung in Washington sind die bisher bewilligten Hilfen für die Ukraine bis zum Ende des Jahres aufgebraucht.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Optimismus bezüglich der Waffenproduktion des eigenen Landes demonstriert: Die Ukraine kann seiner Ansicht nach künftig zu einem der größten Rüstungsproduzenten der Welt werden. Er sei sicher, dass die ukrainische Rüstungsindustrie "im Laufe der Zeit definitiv in die Top 10 der produktivsten und stärksten Rüstungskomplexe der Welt aufsteigen kann", sagte Selenskyj am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Schon jetzt trage der Industriezweig nicht nur zur Stärkung der eigenen Verteidigungsfähigkeit gegen den russischen Angriffskrieg, sondern auch wesentlich zu Wirtschaftswachstum und Beschäftigung bei.

Der russische Präsident Wladimir Putin muss nach Worten der Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, in seinem Krieg gegen die Ukraine gestoppt werden. "Sie müssen verstehen, dass Putin nicht aufhören wird, wenn er nicht gestoppt wird", sagte die pro-europäische Präsidentin Sandu in einem Interview mit der Rumänien ansässigen Mediengruppe Veridica. "Und wenn er nicht gestoppt wird, werden die Kosten für uns alle noch viel höher sein. Es ist die Ukraine, die das größte Opfer bringt." Es sei im Interesse aller, "nicht nur der Ukraine und der Republik Moldau", dass die Ukraine weiterhin Hilfe erhalte. Sandu prangert seit langem Russlands Einmarsch in der Ukraine an und bezeichnet den Kreml als die größte Bedrohung für ihr Land, das zwischen der Ukraine und dem EU-Mitglied Rumänien liegt. Russland wirft ihr vor, die guten Beziehungen zu torpedieren.

Trotz ständiger russischer Luftangriffe hat die Ukraine die Herstellung von Rüstungsgütern nach eigenen Angaben 2023 stark erhöht. Mehr als 38 Milliarden Euro hat Kiew in diesem Jahr an internationalen Finanzhilfen erhalten. Die Entwicklungen Vom Mittwoch zum Nachlesen.