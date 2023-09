liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj plant offenbar Besuch im Weißen Haus ++ Stand: 15.09.2023 01:45 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj wird US-Medien zufolge in der kommenden Woche US-Präsident Biden in Washington treffen. Innenministerin Faeser will den Schutzstatus für Ukraine-Flüchtlinge verlängern. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem USA-Besuch zu weiteren Hilfen für die Ukraine aufgerufen - und dabei auch auf eine Unterstützung der oppositionellen Republikaner gesetzt. "Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Freiheit und Demokratie müssen gewinnen", sagte Baerbock dem rechten Nachrichtensender Fox News. "Und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, so lange es dauert."

Es gehe dabei nicht nur um die Ukraine und die "Freiheit in Europa", sagte die Grünen-Politikerin. Der russische Präsident Wladimir Putin kämpfe gegen alle Demokratien weltweit. "Deswegen müssen wir vereint zusammenstehen." Baerbock fügte hinzu: "Sollte Putin diesen Krieg gewinnen, was für ein Zeichen wäre das für andere Diktatoren in der Welt, wie Xi, wie der chinesische Präsident?"

Flüchtlinge aus der Ukraine sollen nach dem Willen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auch weiterhin Schutzstatus in Deutschland und der EU genießen. Hilfe müsse solange geleistet werden, "wie dieser furchtbare Krieg andauert", sagte Faeser den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie unterstütze deshalb den Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), den Schutz von ukrainischen Geflüchteten auch über den kommenden März hinaus zu verlängern.

Derzeit suchen laut der Ministerin fast 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine in Deutschland Schutz vor dem Krieg: "Zu einem sehr großen Teil sind es Frauen und Kinder, deren Familien auseinandergerissen wurden." Faeser lobte auch die Menschen in Deutschland für ihre Hilfsbereitschaft: "Viele in unserer Gesellschaft sind über sich hinausgewachsen, um Geflüchteten zu helfen."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird US-Medien zufolge in der kommenden Woche in der US-Hauptstadt Washington erwartet. Er werde am Donnerstag mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus zusammentreffen und das Kapitol besuchen, den Sitz des Kongresses. Das berichten unter anderem die "Washington Post", "Bloomberg" und CNN.

Selenskyj kommt anlässlich der Generalversammlung der Vereinten Nationen in die USA. Der ukrainische Präsident hatte Washington zuletzt im Dezember 2022 besucht und damals eine leidenschaftliche Rede vor dem Parlament gehalten. Der Kongress debattiert aktuell über die Bereitstellung von 21 Milliarden Dollar an militärischer und humanitärer Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion.

