Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, Putins Waffenruhe-Vorschlag sei ein "Deckmantel". Laut den USA strebt ein Putin-Verbündeter die Kontrolle über Rohstoffe aus Minen bei Bachmut an. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj: Putins Waffenruhe-Vorschlag ist Deckmantel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat skeptisch auf die Anordnung einer Waffenruhe in der Ukraine zum orthodoxen Osterfest durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin reagiert. In seiner nächtlichen Videoansprache ging er nicht soweit, zu sagen, dass seine Streitkräfte die Bitte, die Kämpfe einzustellen, zurückweisen würden, stellte aber die Motive der russischen Führung in Frage.

"Jetzt wollen sie Weihnachten als Deckmantel nutzen, um den Vormarsch unserer Jungs im Donbass für eine Weile zu stoppen und Ausrüstung, Munition und mobilisierte Menschen näher an unsere Positionen zu bringen", sagte er. "Was wird es bringen? Nur einen weiteren Anstieg der Zahl der Verluste."

Selenskyj sagte, seit er im November einen Friedensplan vorgestellt habe, seien fast 110 000 russische Soldaten getötet worden. Den Kreml beschuldigte er, die Kampfpause geplant zu haben, "um den Krieg mit erneuertem Elan fortzusetzen."